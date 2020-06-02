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Украина не намерена помогать России с водоснабжением Крыма — Кулеба

Украина не намерена помогать России с водоснабжением Крыма — Кулеба

Украина не собирается возобновлять поставки пресной воды в Крым, прекращенные после присоединения полуострова к России.

Такое заявление 1 июня сделал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Свое мнение на этот счет он озвучил, выступая в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что страна «внимательно следит» за тем, что происходит на полуострове. Он с удовлетворением отметил, что у крымчан действительно имеются проблемы с водоснабжением.

«Безусловно, ситуация там, я бы сказал, более чем критическая… Но мы не планируем помогать России решать ее проблемы как оккупанта», — сказал Кулеба.

До апреля 2014 года Украина обеспечивала более 80% потребностей Крыма в пресной воде, поступавшей из Днепра через Северо-Крымский канал. Он был построен в 1967—1971 годах для обеспечения водой засушливых регионов Херсонской и Крымской областей Украинской ССР.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей высказались за присоединение к России. После этого Украина прекратила подачу воды на полуостров. А те объемы воды из Днепра, которые крымчане не получают уже шесть лет, теперь просто выливаются в Черное море.

Как сообщало ИА Newstes, ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет осудить действия Киева и принять меры, чтобы Украина возобновила подачу воды по Северо-Крымскому каналу.

Так же мы сообщали, что бывший депутат Верховной рады, глава «Меджлиса крымскотатарского народа» (запрещен в России) Рефат Чубаров заявил, что Россия готовит военное вторжение в украинскую Херсонскую область, чтобы обеспечить подачу воды в Крым.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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