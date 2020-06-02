В Чеченской Республике состоится детский онлайн-конкурс изобразительного искусства

Алексей Вольцев

В Чеченской Республике состоится детский онлайн-конкурс изобразительного искусства «Мир глазами ребенка!», сообщает информационное агентство «Чечня Сегодня».

Конкурс организуется с целью содействия развитию детского художественного мастерства и популяризации изобразительного искусства.

«Режим самоизоляции подарил возможность, наконец, посвятить время этому прекрасному искусству, развивать творческое воображение, мышление, фантазию, мелкую моторику рук. Воспитывать интерес к изобразительному творчеству», – сообщил министр культуры Чеченской Республики Хож-Бауди Дааев.

На конкурс будут представлены работы обучающихся из 29 учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства республики в возрасте от 6 до 15 лет.