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В ЦИК обсудят подготовку к проведению голосования по поправкам к Конституции

В ЦИК обсудят подготовку к проведению голосования по поправкам к Конституции

В Центральной избирательной комиссии России 2 июня пройдёт заседание, посвящённое подготовке к проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Откроет заседание председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

На заседании, в частности, обсудят порядок организации голосования, порядок дистанционного электронного голосования, порядок организации голосования на участках, образованных за пределами России.

1 июня президент страны Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам в конституцию пройдёт 1 июля, назвав эту дату безупречным с юридической точки зрения вариантом.

Кроме того, сообщил Путин, на фоне меняющейся ситуации с коронавирусной инфекцией есть возможность за месяц предпринять дополнительные шаги в борьбе с эпидемией.

Ранее общероссийское голосование было назначено на 22 апреля, но из-за распространения COVID-19 в конце марта президент объявил о его переносе. Тогда Владимир Путин отметил, что новую дату определят на основе рекомендаций медиков.

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По материалам: pnp.ru

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