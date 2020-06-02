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В ЦИК заинтересованы в опыте ЕР по проведению дистанционного голосования

В ЦИК заинтересованы в опыте ЕР по проведению дистанционного голосования
ЦИК заинтересован в опыте "Единой России" по проведению дистанционного электронного голосования, сообщил РИА Новости член ЦИК Антон Лопатин.

Как ранее заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, партия готова поделиться с ЦИК опытом проведения дистанционного голосования. Он отметил, что "Единой России" удалось провести голосование на праймериз партии в федеральном масштабе, открыто и честно, обеспечить тайну выбора при использовании системы блокчейн — она защищает процедуру от внутренних и внешних вмешательств.

"Мы знаем, что "Единая Россия" давно занимается передовыми возможностями, в том числе электронного дистанционного голосования. Я знаю, что они в том числе применяли это на партийных праймериз, и это прошло успешно. Конечно, нам приятно будет поделиться и узнать опыт "Единой России", - сказал Лопатин.


Он добавил, что в отношении технологий электронного дистанционного электронного голосования "ЦИК интересен любой опыт, в том числе опыт "Единой России".

# Политика
По материалам: ria.ru

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