Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В детских садах Ростовской области заработали дежурные группы

В детских садах Ростовской области заработали дежурные группы

В детских садах Ростовской области заработали дежурные группы

С 1 июня начали работать дежурные группы в муниципальных дошкольных учреждениях Ростова и области. Всего в районах процент открывшихся групп составляет 84, а в крупных городах – 97, пишет «1Рнд», ссылаясь на Министерство образования РО.

К работе после долгого перерыва приступили 15 тысяч воспитателей и младшего персонала в 795 детских садах. В группы записано 25 тысяч детей. Как сообщил губернатор региона Василий Голубев, при улучшении эпидемиологической ситуации количество дежурных групп будет увеличено, если в этом возникнет необходимость.

В областном центре такие группы открылись в 152 дошкольных учреждениях. При этом везде сделана генеральная уборка, а персонал получил средства индивидуальной защиты – маски и перчатки.

Напомним, что записать ребенка в дежурную группу можно, если оба родителя продолжают работать в период ограничений. Им нужно предоставить справки с места работы и медсправку об отсутствии контакта детей с больными коронавирусом.

В дежурных группах будут соблюдаться все меры по максимальному изолированию детей друг от друга, а большую часть времени они будут проводить на открытом воздухе, если позволит погода.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

В России задумали удвоить производство золота
В России задумали удвоить производство золота
Ведущий НТВ заразился коронавирусом и исчез из эфира
Ведущий НТВ заразился коронавирусом и исчез из эфира
Ожидая решений. Мировые цены на нефть растут на фоне сделки ОПЕК+
Ожидая решений. Мировые цены на нефть растут на фоне сделки ОПЕК+
Рианна снялась в новой рекламе своего бренда нижнего белья
Рианна снялась в новой рекламе своего бренда нижнего белья
Как заставить обычные вещи работать на себя и приносить удачу
Как заставить обычные вещи работать на себя и приносить удачу
МВД утвердило новые трехзначные коды регионов на автомобильных номерах
МВД утвердило новые трехзначные коды регионов на автомобильных номерах
Мадуро приедет в Иран лично поблагодарить за танкеры с нефтью
Мадуро приедет в Иран лично поблагодарить за танкеры с нефтью
Меган Фокс хотела бросить прикованного к постели из-за болезни мозга мужа
Меган Фокс хотела бросить прикованного к постели из-за болезни мозга
Отобраны добровольцы для испытания российской вакцины от коронавируса
Отобраны добровольцы для испытания российской вакцины от коронавируса
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 2 июня
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 2 июня
Крис Эванс заверил фанатов, что Капитана Америки больше не будет в Marvel
Крис Эванс заверил фанатов, что Капитана Америки больше не будет в
Украина не намерена помогать России с водоснабжением Крыма — Кулеба
Украина не намерена помогать России с водоснабжением Крыма — Кулеба

Топ на сегодня

Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
Яна Рудковская, Сергей Лазарев, Валерия и другие отмечают День защиты детей и публикуют фото из семейного архива
Яна Рудковская, Сергей Лазарев, Валерия и другие отмечают День защиты
На Щелковском автовокзале откроются четыре проекта Black Star
На Щелковском автовокзале откроются четыре проекта Black Star
Умер знаменитый американский художник и скульптор Христо Явашев
Умер знаменитый американский художник и скульптор Христо Явашев
Российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов
Российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов

Еще по теме

В детсадах и начальных школах Москвы откроют дежурные группы
Субъектам помогут в софинансировании детских групп в частных детских садах
Вредные вещества обнаружили в новых детсадах Приангарья
В Челябинской области построят 5 новых детсадов — млрд для детей