В детских садах Ростовской области заработали дежурные группы

Вадим Карасев

С 1 июня начали работать дежурные группы в муниципальных дошкольных учреждениях Ростова и области. Всего в районах процент открывшихся групп составляет 84, а в крупных городах – 97, пишет «1Рнд», ссылаясь на Министерство образования РО.

К работе после долгого перерыва приступили 15 тысяч воспитателей и младшего персонала в 795 детских садах. В группы записано 25 тысяч детей. Как сообщил губернатор региона Василий Голубев, при улучшении эпидемиологической ситуации количество дежурных групп будет увеличено, если в этом возникнет необходимость.

В областном центре такие группы открылись в 152 дошкольных учреждениях. При этом везде сделана генеральная уборка, а персонал получил средства индивидуальной защиты – маски и перчатки.

Напомним, что записать ребенка в дежурную группу можно, если оба родителя продолжают работать в период ограничений. Им нужно предоставить справки с места работы и медсправку об отсутствии контакта детей с больными коронавирусом.

В дежурных группах будут соблюдаться все меры по максимальному изолированию детей друг от друга, а большую часть времени они будут проводить на открытом воздухе, если позволит погода.