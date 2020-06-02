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В "Дом.РФ" допускают снижение ставки по ипотеке в 2024 году до 7%

В "Дом.РФ" допускают снижение ставки по ипотеке в 2024 году до 7%
Ипотечные ставки в России в 2024 году могут опуститься при реализации всех мер, запланированных паспортом национального проекта "Жилье и городская среда" и дорожной карты по развитию рынка ипотеки и ипотечных ценных бумаг, до 7% годовых, сказали РИА Недвижимость в компании "Дом.РФ".

В нацпроекте "Жилье и городская среда" стоимость ипотеки является одним из ключевых показателей. Нацпроект предполагает, что ставки по кредитам на жилье должны опуститься ниже 8% в 2024 году, ориентир - 7,9%. При этом из общенационального плана восстановления экономики после пандемии коронавируса, имеющегося в распоряжении РИА Новости, следует, что правительство РФ рассчитывает на падение ипотечных ставок до 8% уже в 2020 году. А в 2021 – 2024 годах стоимость ипотеки должна сократиться ниже этого уровня.

# В мире / Дизайн и стиль / Экономика
По материалам: ria.ru

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