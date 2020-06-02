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В Крыму задержан преполагаемый убийца шестилетней девочки

В Крыму задержан преполагаемый убийца шестилетней девочки

В Крыму полиция задержала мужчину, подозреваемого в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки – дочери его знакомого.

Как передает РИА Новости, 31 мая мужчина с дочерью отправился на рыбалку. Там с приятелями он распивал спиртное. Один из знакомых вызвался проводить девочку домой. С тех пор ребенка больше никто не видел. Следствие предполагает, что мужчина изнасиловал малолетнюю жертву, после чего столкнул ее в реку.

В ходе поисково-спасательных работ тело ребенка было обнаружено в Северо-Крымском канале. Задержанный уже дал признательные показания в содеянном, пишут СМИ. В отношении отца также предусмотрено наказание по статье об оставлении ребенка в опасности.

Ранее на Кубани женщину обвинили в убийстве годовалого сына.

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# Происшествия / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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