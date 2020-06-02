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В Минфине объяснили, почему МВФ отказал Украине в трехлетней программе

В Минфине объяснили, почему МВФ отказал Украине в трехлетней программе
Министр финансов Сергей Марченко назвал причины отказа Международного валютного фонда (МВФ) в трехлетней программе. По его словам, главными причинами являются экономический кризис и пандемия.

Министр отметил, что Украина выполнила все необходимые обязательства и причиной изменения программы МВФ является то, что там не открывают сейчас программы EFF (Extended Fund Facility, программа расширенного финансирования, - ред.) ни для кого.

"Основной аргумент: МВФ говорит, что мы - в экономическом кризисе, и мы не можем спланировать программу на три года. Ведь EFF - трехлетняя программа. Это был единственный аргумент. Мы долго боролись за EFF, поскольку прошли по ней 99% пути. Для нас это была достаточно неожиданная история", - отметил он.
Марченко добавил, что основная причина - пандемия. Фонду поступает много заявок на программу быстрого финансирования из-за COVID-19.

Напомним, 7 мая МВФ отказался от подписания трехлетней программы с Украиной, вместо этого стороны сосредоточатся на 18-месячной. Тогда Украина рассчитывала, что МВФ предоставит кредиты на 8 млрд долларов, при этом 3,5 млрд ожидались уже в этом году.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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