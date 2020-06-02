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В мире появился новый миллиардер

В мире появился новый миллиардерФото: Globallookpress.com

В мире стало одним миллиардером больше. Новичком в списке богатейших людей планеты стала Юань Липинг (Yuan Liping) — бывшая жена китайского магната, главы фармацевтической компании Shenzhen Kangtai Biological Products Дю Вэймина (Du Weimin). Об этом пишет Bloomberg.

После развода 49-летняя Юань Липинг получила 161,3 миллиона акций компании. Стоимость пакета бумаг оценивается в 3,2 миллиарда долларов. В 2011-2018 годах Юань Липинг занимала пост директора в фармацевтической компании мужа. В настоящее время она возглавляет подразделение Shenzhen Kangtai Biological Products в Пекине — Beijing Minhai Biotechnology.

В 2019 году в результате развода богатейшего человека планеты, основателя Amazon Джеффа Безоса его бывшая жена Маккензи также появилась в списке наиболее состоятельных людей планеты. По результатам соглашения о разделе имущества она получила почти 40 миллиардов долларов. В настоящее время ее состояние уже увеличилось на фактически на 10 миллиардов, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaire Index.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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