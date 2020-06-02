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В Москве подвели итоги онлайн-олимпиады «Готов к жизни в умном городе!»

В Москве подвели итоги онлайн-олимпиады «Готов к жизни в умном городе!»

Более 42 тысяч московских школьников признаны победителями и призерами онлайн-олимпиады «Готов к жизни в умном городе!», сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Всего в соревновании приняли участие 55 тысяч ребят.

Олимпиада для школьников из 2–8-х классов проходила с 27 апреля по 29 мая в два тура – пригласительный и основной.

«С каждым годом в столице разрабатываются и внедряются новые, передовые технологии. И все больше ребят увлекаются наукой, которая работает на умный город, и профессиями, которые становятся все более востребованными. Особый интерес у участников вызвали задачи про работу беспилотных автомобилей, умные лампочки и технологии, которые применяются в умных кварталах, а также задание по криптографии, где ребята могли расшифровать реальные метеосводки времен Великой Отечественной войны. Участие в такой олимпиаде, как «Готов к жизни в умном городе!», позволяет школьникам узнать много нового и, возможно, определиться с занятиями в будущем», – сообщил научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Победителей и призеров наградят электронными дипломами.

Олимпиада «Готов к жизни в умном городе!» проводится с 2019 года. Организаторами являются Департамент образования и науки города Москвы и Центр педагогического мастерства.  

# Общество
По материалам: edu.ru

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