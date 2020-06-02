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В Москве умер 71 человек с коронавирусом

В Москве умер 71 человек с коронавирусомФото: Татьяна Макеева / РИА Новости

В Москве умер 71 человек с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, также все они имели положительный результат тестов на коронавирус. Возраст умерших не уточняется.

Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова рассказала о миновавшем столицу итальянском сценарии коронавируса. «Самым худшим считалось 10-20 тысяч госпитализированных в сутки, по аналогии с Европой. Мы максимум достигали госпитализации чуть более двух тысяч человек в сутки», — сообщила она.

По данным на 1 июня, в Москве выявлено 183 088 случаев коронавируса, выздоровели 82 239 человек, число умерших возросло до 2624.

В России зарегистрировано 414 878 случаев коронавируса в 85 регионах. За время эпидемии 4855 пациентов с COVID-19 умерли, еще 175 877 человек выздоровели.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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