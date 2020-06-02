В одной из мечетей Кабула прогремел взрыв, трое раненых

Алексей Вольцев

Сегодня вечером, 2 июня, в мечети Вазир Акбар Хан на севере Кабула прогремел мощный взрыв. Об этом только что сообщил афганский телеканал TOLOnews.

По сведениям местных СМИ, атаку около 19.30 (18.00 мск) по местному времени совершил террорист-смертник. Его тело обнаружено. О других пострадавших пока что поступает противоречивая информация: сообщается об одном до трех раненых, которых доставили в больницу.