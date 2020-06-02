В Параде Победы в Москве примут участие 75 сербских военнослужащих

Лидия Мартынова

В Параде Победы, который пройдёт в Москве 24 июня, примут участие 75 солдат и офицеров сербской армии. Об этом во вторник заявил посол Сербии в России Мирослав Лазански, сообщает белградская газета «Вечерние новости».

«Для посольства и для всей сербской общественности большая честь, что президент Сербии Александар Вучич получил приглашение на Парад Победы в Москве, а помимо этого, по Красной площади пройдут и 75 наших солдат и офицеров», — отметил дипломат.

Лазански напомнил об огромном количестве человеческих жертв в Югославии за время Второй мировой войны, поэтому, подчеркнул посол, сербский народ как никакой другой знает, кто внёс наибольший вклад в разгром фашизма.

«Мы очень хорошо знаем, что поражение Вермахта - это заслуга Красной Армии. Граждане Сербии никогда не забудут помощь красноармейцев в освобождении Белграда и других городов страны», — заключил глава сербской дипмиссии.

Ранее президент Сербии Александар Вучич сообщил, что принял приглашение президента Российской Федерации Владимира Путина и будет присутствовать на Параде Победы в Москве 24 июня.