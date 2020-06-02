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В Париже испугались беспорядков и запретили акцию в память чернокожего

В Париже испугались беспорядков и запретили акцию в память чернокожегоФото: Veronique de Viguerie / Getty Images

В Париже испугались массовых беспорядков и запретила демонстрацию 2 июня, которая была запланирована в память о погибшем от действий полиции чернокожем Адаме Траоре в 2016 году. Об этом сообщает Reuters.

Правоохранители отметили, что при проведении акции существуют риск возникновения беспорядков. Кроме того, она может нести опасность для здоровья граждан — речь идет о большом скоплении людей на фоне продолжающейся пандемии коронавируса.

Смерть Траоре во Франции сравнивают с гибелью американца Джорджа Флойда, который также погиб из-за грубых действий полиции при задержании в Миннесоте. Отмечается, что запланированная демонстрация привлекла внимание активистов движения Black Lives Matter («Жизни черных важны»), которые участвуют в американских протестах из-за смерти Флойда.

24-летний Адам Траоре умер 19 июля 2016 года в отделении полиции в пригороде Парижа. Сначала было установлено, что он умер от удушья, однако затем экспертиза указала на смерть из-за проблем с сердцем. В результате никто из жандармов не был привлечен к ответственности.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал мирных протестующих в США, осудив при этом насильственные действия. В Евросоюзе подчеркнули, что были шокированы смертью Флойда. По словам Борреля, это событие свидетельствует о злоупотреблении властью.

Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками со столкновениями с полицией, продолжаются в США с 26 мая. Горожане вышли на демонстрации против полицейского произвола после смерти местного жителя, чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался из-за удушающего приема полицейского. Впоследствии на улицы вышли сторонники движения против насилия в отношении чернокожих Black Lives Matter, а протесты переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. В ряд городов для усиления охраны порядка были введены подразделения Национальной гвардии и бронетехника.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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