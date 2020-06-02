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В провокациях на протестах в США заподозрили ультраправых и антифашистов

В провокациях на протестах в США заподозрили ультраправых и антифашистовФото: Stephen Maturen / Getty Images

В провокациях в ходе протестов в США заподозрили членов ультраправых экстремистских группировок, а также участников ультралевого движения «Антифа». Об этом сообщает местный портал KTTC.

По словам комиссара по исправительным учреждениям штата Пола Шнелла, обнаруженные на демонстрациях в Миннеаполисе и Сент-Поле (штат Миннесота) агитационные материалы указывают на скрытое участие сторонников превосходства белой расы. Экстремисты якобы пытаются дестабилизировать обстановку в штате. Он отметил, что правоохранительные органы также расследуют возможное вмешательство антифашистов в протесты.

Губернатор штата Тим Уолз подчеркнул, что продлил действие комендантского часа именно из-за предполагаемого участия ультраправых. «У нас есть основания полагать, что злонамеренные акторы продолжают вмешиваться в законные протесты по поводу убийства Джорджа Флойда», — добавил Уолз.

Демонстрации из-за смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда, погибшего после ареста с применением грубой силы, охватили десятки городов США, протесты сопровождаются вандализмом, мародерством и нападениями на полицию. Американские власти заявили, что любые стычки с полицейскими и угрозы правоохранителям будут расцениваться как акты внутреннего терроризма. Президент страны Дональд Трамп пригрозил развернуть вооруженную армию в бунтующих городах.

По данным из открытых источников, «Антифа» — это не единая организация, а автономные группы людей, существующие во множестве стран мира и объявившие себя борцами с неонацизмом. Зачастую они ведут себя столь же агрессивно, как и сами неонацисты в отношении мигрантов. Трамп решил признать движение «Антифа» террористической организацией.

24 января в Штатах раскрыли ячейку американцев, готовившихся к расовой войне и созданию «белого этно-государства». Участники этой неонацистской группировки общались другом с другом через интернет, обсуждали в секретных чатах акты насилия в отношении евреев и афроамериканцев, способы изготовления взрывных устройств.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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