Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В ПСБ заявили о снижении атак мошенников на банковских клиентов

В ПСБ заявили о снижении атак мошенников на банковских клиентов
Активность мошенников в России, пытающихся обмануть банковских клиентов с помощью социальной инженерии, в мае по сравнению с апрелем снизилась на 40%, это связано, в том числе, и со смягчением в некоторых регионах ограничений, введенных из-за коронавируса, заявил РИА Новости директор службы информационной безопасности Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Миклухо.

По его словам, ПСБ не фиксирует каких-либо принципиально новых видов мошенничества. В основном злоумышленники используют уже известный прием социальной инженерии: под видом банковских сотрудников звонят клиентам и пытаются выманить реквизиты карты и смс-пароли от банка. "Действительно, в апреле количество обращений клиентов, столкнувшихся со звонками мошенников, увеличилось примерно на треть", - рассказал Миклухо.

Он отметил, что рост активности мошенников был связан с пандемией коронавируса и режимом самоизоляции – для людей это было серьезное изменение повседневной жизни, многие испытывали определенный стресс, из-за самоизоляции были ограничены в общении с друзьями и родственниками, и мошенники пытались воспользоваться этой ситуацией. Однако, по его словам, попытки злоумышленников "в подавляющем большинстве безуспешны".

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

В ПСБ заявили о снижении атак мошенников на банковских клиентов
В ПСБ заявили о снижении атак мошенников на банковских клиентов
Российским учителям предсказали рост доходов из-за коронавируса
Российским учителям предсказали рост доходов из-за коронавируса
Названа новая причина смерти чернокожего мужчины в Миннеаполисе
Названа новая причина смерти чернокожего мужчины в Миннеаполисе
На актера Джона Кьюсака напали полицейские в Чикаго
На актера Джона Кьюсака напали полицейские в Чикаго
Crew Dragon доставил на МКС серию сверхпрочных работ художника стрит-арта
Crew Dragon доставил на МКС серию сверхпрочных работ художника
СМИ: американца обвиняют в раздаче взрывчатки на протестах в Миннеаполисе
СМИ: американца обвиняют в раздаче взрывчатки на протестах в
В Москве умер 71 человек с коронавирусом
В Москве умер 71 человек с коронавирусом
После сюжета о коррупции в медицине в Воркуте сожгли машину журналиста
После сюжета о коррупции в медицине в Воркуте сожгли машину журналиста
На Украине испытали ракету поколения сорокалетней давности
На Украине испытали ракету поколения сорокалетней давности
Ким Кардашьян и Канье Уэст пригрозили своему бывшему телохранителю судом из-за его откровений об их жизни
Ким Кардашьян и Канье Уэст пригрозили своему бывшему телохранителю
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Михеева: заявки на участие в голосовании по поправкам в Конституцию в качестве наблюдателей подали уже 128 тыс. человек.
Михеева: заявки на участие в голосовании по поправкам в Конституцию в

Топ на сегодня

Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
Российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов
Российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов
Яна Рудковская, Сергей Лазарев, Валерия и другие отмечают День защиты детей и публикуют фото из семейного архива
Яна Рудковская, Сергей Лазарев, Валерия и другие отмечают День защиты
На Щелковском автовокзале откроются четыре проекта Black Star
На Щелковском автовокзале откроются четыре проекта Black Star
Три обряда на удачу для первого летнего дня
Три обряда на удачу для первого летнего дня

Еще по теме

Как украсть млн: мошенники выдумали новый способ взлома банковских карт
Россиян научат узнавать банковских мошенников
«Сбербанк» учит клиентов как распознать мошенников – СМИ
Эксперт рассказала, что делать пострадавшим от мошенников клиентам банков