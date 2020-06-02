В России начнут выдавать новые автомобильные номера
Министерство внутренних дел России приняло решение, согласно которому ГИБДД сможет использовать новые цифры для присвоения трехзначных региональных кодов автономеров. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Соответствующие изменения были внесены в приказ №766 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Ранее ГИБДД могла присваивать транспортным средствам только номера, начинающиеся с «1» или «7». Однако теперь регионы получили доступ к новым сочетаниям. Например, москвичи в будущем получат номера с кодом «999» или «277», а также другими трехзначными комбинациями. В Свердловской области будут выдавать номера с кодом «666».
По оценкам экспертов, до того как первые автомобилисты оформят новые знаки пройдет по меньшей мере пара лет. Так, в столице сейчас выдают номера последних серий, которые имеются в наличии: «777» и «799». Однако через несколько лет они могут закончиться.
Производители знаков для автомобилей, в свою очередь, отметили что реализация данного решения будет связана с рядом трудностей, так как цифры от 2 до 6, а также 9 не вмещаются в отведенное под код региона место.