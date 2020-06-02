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В России спрогнозировали отказ от услуг мигрантов после пандемии

В России спрогнозировали отказ от услуг мигрантов после пандемииФото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

В России после пандемии коронавируса возможен отказ от массового пользования услугами мигрантов. Такое мнение в интервью телеканалу «МИР 24» высказала HR-специалист Галина Романова.

Она не исключила вероятность того, что после пандемии многим работающим россиянам придется переквалифицироваться. «Не исключено, что и те сферы, которые занимали мигранты, опять будут востребованы для наших сограждан», — спрогнозировала эксперт.

В Институте прогрессивного образования ранее перечислили профессии, представителям которых стоит ожидать повышения размера оплаты труда после пандемии. По мнению экспертов, это PR- и SMM-специалисты, продюсеры и контент-менеджеры, IT-специалисты и онлайн-маркетологи, а также антикризисные управляющие и консультанты по финансам. Кроме того, ожидается повышение зарплат врачей, педагогов, психологов, лаборантов, агрономов и ветеринаров.

Самыми востребованными профессиями после пандемии, как считает вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Цифровые образовательные платформы» Марина Ракова, будут, в частности, инженер-робототехник, юрист по применению искусственного интеллекта и искусствовед по созданию артефактов.

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# Экономика
По материалам: lenta.ru

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