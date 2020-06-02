В России введён запрет на ввоз дешёвого бензина

Анастасия Иванова

Тема: Какие законы вступают в силу

Со 2 июня до 1 октября 2020 года в России вводится временный запрет на ввоз в страну некоторых видов топлива. Такая норма содержится в постановлении, которое вступает в силу 2 июня.

Согласно документу, в указанный период времени нельзя будет ввозить некоторые виды автомобильного бензина и дизельного топлива, судовое топливо, керосин и топливо для реактивных двигателей. Запрет не распространяется на продукцию, которая перемещается в рамках международных транзитных перевозок, содержится в технологических ёмкостях, предназначенных для хранения. Также разрешается перевозить указанные виды топлива гражданами для личного пользования.

Контроль за выполнением требований постановления возлагается на Федеральную таможенную службу, Федеральную антимонопольную службу и Министерство энергетики. Также в постановлении поручается ФАС и Минэнерго совместно с высшими исполнительными органами власти субъектов Федерации «обеспечить сбалансированность рынков топлива и не допустить ускорения роста цен на топливо».

Как ранее заявил глава Министерства энергетики Александр Новак, вводя запрет на импорт ряда нефтепродуктов в Россию, министерство намерено предотвратить поставки дешёвого иностранного бензина в нашу страну. «Это вынужденная мера, поскольку она действительно не совсем рыночная, — сказал Новак, — но многие страны в настоящее время прибегают к такой мере».

По словам первого зампреда Комитета Госдумы по экономполитике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимира Гутенёва недопуск демпингового бензина на российский рынок — это абсолютно правильный шаг. Правительство тем самым пытается сохранить объёмы собственной нефтепереработки. «Кабмин поступает аналогично с другими странами, которые имеют такие же мощности и для которых является приоритетом не сиюминутная экономия ресурсов на закупке энергоносителей, а сохранение бизнеса переработки, сохранение инвестиций в эту отрасль», — сказал Владимир Гутенёв «Парламентской газете».

Но при этом депутат считает, что в сегодняшних условиях, когда бизнес находится в чрезвычайно сложной ситуации, ни в коем случае нельзя вести речь об обычной практике индексирования цен на топливо в соответствии с текущим уровнем инфляции. «Считаю, что на данном этапе индексацию, которую проводят естественные монополии и которую контролирует ФАС, не нужно проводить», — отметил Гутенёв.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.