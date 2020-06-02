В России задумали удвоить производство золота

Вадим Карасев

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Российские власти задумали увеличить производство золота в стране как минимум вдвое, сообщает газета «Известия». Это предлагается сделать за счет отмены 20- процентного ввозного НДС на драгоценные металлы. Ожидается, что предложение будет рассмотрено нижней палатой парламента в середине июня.

Сейчас в стране перерабатывается около 300 тонн золота ежегодно. За счет импорта необработанного драгметалла из Средней Азии, Латинской Америки и Африки показатель может удвоиться. Доля России в мировом объеме переработки золота составляет порядка 7 процентов. Предполагается, что за счет возросшей нагрузки на заводы вырастет и количество рабочих мест.

В конце мая стало известно о том, что вывоз золота из страны ускорился. С января на балансе кредитных организаций стало почти на 16,82 тонны золота меньше. Продажа золота обоснована ростом цен на драгметалл и высоким спросом.