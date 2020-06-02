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В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia

В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia

В соцсетях начал «гулять» снимок из США, на котором видно, как мужчины выстроились перед питейным заведением под названием Pushkin Russia, защищая клуб от погромщиков.

Одним из первых фото выложил в «Фейсбуке» соотечественник из Таллина, руководитель Антифашистского комитета Эстонии Андрей Заренков. Под фотографией стоит надпись на английском языке: «Русская мафия в полном составе обороняется».

«Наша соотечественница прислала фото, опубликованное в американских СМИ. Русские отстояли от разгрома свой ресторан. Но обратите внимание на надпись, которой наградили это фото наши „американские партнёры“. В то время, когда американские улицы заполнены стоящими на коленях американскими белыми, когда шерифы возглавляют демонстрации против правительства, пытающихся самих защитить своё имущество русских объярлычивают. Американцев не понимаю. Их грабят, а они ведут себя как украинцы… Пропали ковбои!» — подписал снимок Заренков.

В каком американском городе сделан этот снимок, не сообщается. ИА Newstes дополняет, что в США беспорядки охватили практически все штаты. Мародёры бьют витрины и грабят магазины уже на Манхэттене — в районе, который считается самым престижным в Америке.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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