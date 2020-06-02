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В США заметили хороший сигнал для мировой экономики

В США заметили хороший сигнал для мировой экономикиФото: Ivan Alvarado / Reuters

Один из крупнейших банков США, Bank of America, повысил прогноз по росту цен на медь — до 5,4 процента по итогам 2020 года, пишет CNBC. Таким образом, аналитики заметили хороший сигнал для дальнейшего восстановления мировой экономики, поскольку цены на нефть считаются своеобразным барометром текущей ситуации.

По прогнозу Bank of America, цена на нефть по итогам 2020 года достигнет 5621 доллара за тонну. В конце 2021 года тонна меди будет стоить 6250 долларов.

Аналитиков не смутили последние тенденции на мировом рынке. По итогам мая спотовая (с немедленной поставкой) цена меди на Лондонской бирже металлов (LME) упала на 13 процентов (год к году). Сильнейшее падение цены было зафиксировано в марте, когда она опускалась до 4617,5 доллара за тонну.

На момент публикации спотовая цена за тонну меди на LME равнялась 5332,5 доллара за тонну. Контракт с поставкой через три месяца оценивался в 5357 долларов за тонну.

Цена на медь считается индикатором ситуации в мировой экономике, поскольку металл широко применяется при производстве большого числа товаров. Чем выше потребность экономики в меди и активнее спрос на нее, тем более здоровым является ее состояние.

Дальнейшее смягчение карантинных мер по всему миру, по мнению экономистов Bank of America, поспособствует дальнейшему росту цен, даже несмотря на нарастающие противоречия между США и Китаем, который является одним из главных мировых потребителей меди.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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