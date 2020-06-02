В Татарстане откроют губернаторский лагерь по стандартам «Артека»

Анастасия Иванова

В Республике Татарстан появится лагерь, который будет работать по стандартам качества и образовательным программам «Артека», сообщает Министерство просвещения Российской Федерации на своей странице в соцсети «Одноклассники».

Такую возможность предоставляет всероссийский проект «Губернаторский лагерь», который реализуется под патронатом Минпросвещения России. К нему уже присоединились Бурятия, Ярославская и Курская области, ХМАО, а с прошлого года – Болгария и Монголия.

Для успешной реализации смен «Артек» отправляет в регионы команду воспитателей, старших вожатых и методистов. В рамках проекта в 2018 и 2019 годах подготовку прошли около 100 студентов страны; 25 сотрудников «Артека» были направлены в губернаторские лагеря. За эти два года артековскими программами охвачены почти 2500 детей.

Лагерь «Камский Артек» в Нижнекамске планируется открыть 1 июля.