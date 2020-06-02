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Ведущий НТВ заразился коронавирусом и исчез из эфира

Ведущий НТВ заразился коронавирусом и исчез из эфираОскар Кучера Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Ведущий канала НТВ Оскар Кучера рассказал, что исчез из эфира из-за того, что заразился коронавирусом. В интервью «Комсомольской правде» он сообщил, что новым заболеванием переболела и его семья.

Кучера регулярно ведет ток-шоу «Звезды сошлись» вместе с коллегой Лерой Кудрявцевой. Однако уже продолжительное время телеведущий самоизолирован дома. По его словам, никого из сотрудников в студии он не заразил.

«Я и вся моя семья переболели этим самым коронавирусом. Семья перенесла легко, я чуть тяжелее, но без пневмонии и больницы», — рассказал артист. По его словам, симптомы болезни чувствовались во время майских праздников и тест на новый вирус оказался положительным.

Кучера добавил, что в настоящее время чувствует себя здоровым. Он сдал повторный анализ, по которому у него уже не нашли коронавируса, а другой тест показал наличие антител. «Было принято решение не подвергать опасности коллег, и я остался дома на карантине», — уточнил ведущий.

Ранее ведущий телеканала CNN Крис Куомо (Chris Cuomo) сообщил, что после лечения от коронавируса испытывает странные ощущения в организме. По словам журналиста, несмотря на победу над заболеванием, состояние его здоровья изменилось.

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По материалам: lenta.ru

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