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Виктор Дробыш поведал о пробившихся через постель российских артистах

Виктор Дробыш поведал о пробившихся через постель российских артистахВиктор ДробышФото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Продюсер Виктор Дробыш в эфире программы «Однажды» поведал о пробившихся через постель российских артистах. Запись передачи опубликована на сайте телеканала НТВ.

«Появились даже олигархи, которые готовы платить за своих любовников», — заявил Дробыш. Он предположил, что в любовном порыве они интересуются у партнеров, чего бы им хотелось, а те отвечают, что петь, иметь квартиру и машину Mercedes.

«Зачастую люди говорят: "Я сейчас свистну, Дробыш прибежит". И, вы знаете, иногда прибегает», — признался продюсер. По его словам, на подобные предложения отзываются и такие шоумены, как Максим Фадеев, Игорь Матвиенко, Константин Меладзе. При этом Дробыш подчеркнул, что он не продается, если не видит в исполнителе потенциала.

По мнению продюсера, богатство существует параллельно с успехом. «Я могу, например, гордиться и открыто говорить, что за ту же песню с "Бурановскими бабушками", за счет того, что она взорвала "Евровидение", я заработал несколько сотен тысяч долларов», — сказал Дробыш.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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