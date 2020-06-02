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Виктория Бекхэм получила миллион фунтов за отказ петь в Spice Girls

Виктория Бекхэм получила миллион фунтов за отказ петь в Spice GirlsВиктория БекхэмФото: CARLO ALLEGRI / Reuters

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм заработала около миллиона фунтов на воссоединении группы Spice Girls, хотя и отказалась вновь петь в коллективе. Об этом сообщает The Sun.

Она получила одну пятую от всех доходов с рекламы, лицензионных соглашений и продаж фирменных товаров группы.

Тем временем модельный бизнес Бекхэм уже не первый год не приносит прибыли. Убытки ее компании за 2019 год составили 12 миллионов фунтов.

В прошлом году участницы группы провели гастрольный тур из 13 концертов. За этот период они заработали 4,5 миллиона фунтов.

Ранее бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм и его супруга приняли решение о постройке секретного тоннеля под землей. Он предназначен для экстренного побега пары с детьми из особняка в британском Котсуолде в случае опасности.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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