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«Вред или польза»: Как козье молоко влияет на организм человека?

«Вред или польза»: Как козье молоко влияет на организм человека?

Многие продукты питания перестали быть полезными из-за вредных добавок. Люди стали полагаться на продукты собственного производства, например, молоко. Все уверены, что любое молоко считается очень полезным продуктом, но как мы выяснили не все молоко может быть полезно. Поговорим мы сегодня о козьем молоке, о том, как оно влияет на наш организм, что полезного несет этот продукт и какие противопоказания е него имеются.

Если говорить о полезных свойствах козьего молока, то конечно в первую очередь это витамины, которые необходимы всем.

Козье молоко содержит:


Витамины А, В, D.
Кальций, фосфор, магний, натрий.
Калий.
Молибден.
Витамин РР.
Полиненасыщенные жиры.
Бета-казеин.
Альбумин.

Пищевая ценность:


Жиры 4,2 углеводы 4,5.
Белки 3 г.
Калорийность (68 ккал на 100 мл).

Для усвоения полезных свойств козьего молока его необходимо употреблять в достаточном количестве. Медики подтвердили, что употребление козьего молока способствует лечению онкологии. Конечно одно молоко не поможет победить болезнь, но принимая его в достаточном количестве вместе с препаратами лечение будет проходить быстрее. Даже при больших физических нагрузках козье молоко хорошо восстанавливает силы.


Полезные свойства козьего молока:


Улучшает состояние волос, ногтей и зубов.
Уменьшает уровень кислотности и улучшает работу желудка и кишечника.
Восстанавливает работу печени.
Повышает иммунитет.
Спасает от появления аллергии.

Натуральное козье молоко можно употреблять даже детям старше 9 месяцев. Оно хорошо усваивается в организме ребенка, повышает иммунитет и не вызывает аллергии. Сейчас козье молоко используют даже в детских смесях.

Купить такое молоко можно только у самих производителей козьего молока или же в магазинах здорового питания. Наличие сертификата позволит вам убедиться в качестве молока. Если сертификат отсутствует это не значит, что у них может оказаться молоко плохого качества. Качественно молоко можно определить по его белоснежному цвету, а запах должен быть приятный без чувства кислоты.

Противопоказания:

Каким бы полезным не являлось козье молоко, но противопоказания у него тоже есть. Вред оно может причинить только при:


Индивидуальная непереносимость.
Ожирение.
Острый панкреатит.
Диарея.

В небольших количествах можно пить козье молоко, но следует проконсультироваться с врачом, чтобы не нанести особый вред своему здоровью.

Важно знать: срок хранения у козьего молока небольшой всего пять суток, но кипяченое козье молоко может храниться до десяти суток.

# Интересное
По материалам: planktons

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