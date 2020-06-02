Вторая волна коронавируса в Украине: Минздрав дал прогноз

Влада Некрасова

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о том, возможна ли в Украине новая волна эпидемии коронавируса в связи с ослаблением карантина.В эфире телеканала Украина 24 он заявил, что в Минздраве пока не прогнозируют вторую волну коронавируса.«Но мы следим, и динамика может показать любое развитие сценария. Смягчение направлено на возобновление сфер экономической деятельности, которые должны запустить экономику», — отметил Ляшко.По его словам, ограничительные нормы, которые прописываются Минздравом, установлены не просто так, их нужно соблюдать.«Это будет влиять на сдерживание эпидемии и позволит нам не возвращаться к жестким мерам, а мы сможем научиться жить в новых условиях, когда коронавирус существует, а страна работает», — добавил Ляшко.