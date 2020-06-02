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Вторая волна коронавируса в Украине: Минздрав дал прогноз

Вторая волна коронавируса в Украине: Минздрав дал прогноз
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о том, возможна ли в Украине новая волна эпидемии коронавируса в связи с ослаблением карантина.

В эфире телеканала Украина 24 он заявил, что в Минздраве пока не прогнозируют вторую волну коронавируса.

«Но мы следим, и динамика может показать любое развитие сценария. Смягчение направлено на возобновление сфер экономической деятельности, которые должны запустить экономику», — отметил Ляшко.
По его словам, ограничительные нормы, которые прописываются Минздравом, установлены не просто так, их нужно соблюдать.

«Это будет влиять на сдерживание эпидемии и позволит нам не возвращаться к жестким мерам, а мы сможем научиться жить в новых условиях, когда коронавирус существует, а страна работает», — добавил Ляшко.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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