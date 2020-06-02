Закон притяжения: 9 способов найти истинную любовь

Вадим Карасев

Закон притяжения может стать хорошим подспорьем для тех, кто ищет настоящую любовь. Если правильно его использовать, можно встретить человека, предназначенного судьбой.

Обрести настоящую любовь на самом деле легко. Главное — задаться целью и четко знать, чего вы хотите, ведь цель отличается от мечты именно продуманностью и последовательностью их достижения. А закон притяжения поможет запрограммировать Вселенную, чтобы быстрее найти свое счастье.

1. Будьте собой

Пряча свое истинное «Я» под разными масками, мы привлекаем людей, отражающих или дополняющих ложный образ, что затрудняет поиски нужного человека. Вне всяких сомнений, тот, кто предначертан судьбой, полюбит настоящих вас, а так как невозможно сказать, когда и как ваши пути пересекутся, необходимо всегда оставаться собой.

2. Любите себя

Люди, которые любят себя, источают свет, который привлекает окружающих, в том числе и потенциальных партнеров. Поэтому, если вы хотите, чтобы вас любили, в первую очередь, вы должны полюбить себя.

3. Поддерживайте порядок в мыслях

Закон притяжения гласит: подобное всегда притягивает подобное. Мы получаем то, во что верим. И если ваши мысли не соответствуют тому, что вы хотите обрести, значит, от них нужно избавиться и сформировать новые, которые поддержат ваши желания.

4. Мечтайте

Сила воображения может изменить жизнь к лучшему. Вы ищете счастье в личной жизни? Тогда не прекращайте мечтать о своей идеальной истории любви. Используя одно лишь воображение, можно создать и довести любые отношения до идеала, ведь, используя эту технику, вы посылаете положительные вибрации во Вселенную, которая принимает желания и исполняет их.





5. Мыслите позитивно

Банальный, но очень важный совет. Вместо того, чтобы думать о том, какие проблемы в любви вам не нужны, лучше сосредоточиться на том, что вы хотели бы получить в отношениях. Это очень просто и безумно полезно!

6. Не ревнуйте

Ревность — естественное чувство, но оно, к сожалению, не доказывает любовь, а отталкивает ее. Поэтому, когда вы снова поймаете себя на ревности, как можно скорее отпустите это чувство, не подкрепляя его энергией.

7. Идите до конца

Любовь часто причиняет боль, и это заставляет многих сдаться. Однако капитуляция — главная причина, по которой закон притяжения не работает. Если внутри вас уже сформировалось уверенное желание, приложите для его воплощения столько сил, сколько потребуется.

8. Радуйтесь жизни

Вам не нужно ждать появления любви для того, чтобы радоваться жизни. Вы можете стать счастливым уже сейчас. Если вы начнете заниматься собой и своей жизнью, вы обретете уверенность в себе, что позволит особенному человеку заметить вас среди множества других.

9. Слушайте интуицию

Когда речь заходит о привлечении любви, наша задача состоит в том, чтобы четко понять, чего мы хотим и как этого достичь. Но помните, что любовь приходит внезапно, и поэтому, если вы хотите, чтобы Вселенная совершила чудо, вы должны ослабить контроль над происходящим и позволить событиям развиваться самостоятельно. Вселенная общается с нами через шестое чувство, поэтому всегда прислушивайтесь к внутреннему голосу. Доверие интуиции повышает шансы найти путь к настоящей любви.