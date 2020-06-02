"Запасная" кровь, личный врач и свой алкоголь: как путешествуют члены королевской семьи

Вадим Карасев

К сожалению, пока неизвестно, когда все ограничения из-за коронавируса будут окончательно отменены, а границы откроют для свободного перемещения по миру. Так хочется наконец достать с антресоли свой запылившийся чемодан, бросить на его дно легкие платья и сарафаны, а сверху положить шлепки и пару шляп и улететь к морю, которым мы можем пока любоваться лишь на картинке. Впрочем, надеемся, что ждать осталось недолго, ведь почти любая поездка — это, как правило, радостное и вместе с тем волнительное событие, а их нам очень недостает. Но, несмотря на все прелести, у путешествий есть и свои недостатки, например, задержки рейсов, длинные очереди на паспортном контроле, смена часовых поясов и многое другое. Сталкиваются ли с этим члены британской королевской семьи, без чего не отправляются в полет и как справляются с джетлагом, вы узнаете в нашем материале.

1. Перелет рейсами коммерческих авиакомпаний вполне допустим

Как и большинство людей, члены королевской семьи вынуждены придерживаться бюджета. Он хоть и большой, но, как говорится, не резиновый. Принц Уильям и Кейт Миддлтон вместе со своими детьми, как известно, часто пользуются услугами коммерческих авиакомпаний — они летали и British Airways, и Ryanair, и другими недорогими авиакомпаниями, причем часто выбирали экономкласс. Однако встретиться с королевой Елизаветой II на борту одного самолета у вас вряд ли получится — Ее Величество регулярными рейсами не летает.

А вот принц Гарри и его супруга Меган Маркл, будучи старшими членами королевской семьи, пользовались и частным самолетом, что вызвало критику со стороны общества. Правда, деньги на перелет они брали не из государственного бюджета — за него заплатил их друг Элтон Джон.

Меган Маркл и принц Гарри

2. Они стараются отдавать предпочтение British Airways

Члены британской королевской семьи стараются поддерживать собственную страну и потому по возможности выбирают British Airways. А у герцогини Кембриджской с этими авиалиниями связан и личный момент — на компанию работали ее родители.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

3. Они всегда летают с командой специалистов из службы безопасности и личными помощниками

И хотя члены королевской семьи часто пользуются коммерческими рейсами, кое-что их все же отличает от простых людей: они никогда не летают без своей службы безопасности, состоящей из первоклассных профессионалов. Берут они с собой в поездку и другой персонал. Но в целом нельзя сказать, что они путешествуют со слишком большим штатом: в 2011 году во время поездки в Лос-Анджелес Кейт и Уильям взяли с собой всего семь человек, которые обеспечивали их безопасность, а во время визита в Канаду в 2016 году — 12.

Кейт Миддлтон и принц Уильям со своей службой охраны

4. Два королевских наследника не могут лететь вместе

Согласно королевскому протоколу, два наследника не могут лететь вместе одним рейсом. Делается это в целях защиты королевской родословной. И хотя это правило негласное и, по сути, ему можно не следовать, наследники все равно должны просить разрешения у королевы, если захотят лететь вместе. Именно это и сделал принц Уильям: когда принцу Джорджу было девять месяцев, он вместе со своими родителями отправился в турне по Австралии и Новой Зеландии. После этого герцоги Кембриджские с двумя своими детьми (еще до рождения принца Луи) совершили еще несколько поездок по миру все вместе.





Кейт Миддлтон и принц Уильям с принцем Джорджем

5. Все иммиграционные правила действуют, как для обычных людей

Паспорт — это главный документ любого человека, и члены королевской семьи — не исключение. Будучи совсем малышом, паспорт получил и принц Джордж для своей поездки в Австралию. Британские монархи также следуют всем таможенным и иммиграционным правилам при прохождении границы, но этот процесс у них обычно проходит очень быстро.

Единственной королевской особой, которой не нужен паспорт, является Елизавета II. Тем не менее королева обязана проходить проверку личности каждый раз, когда она прилетает в Великобританию или покидает ее. Она сообщает свое полное имя, возраст, адрес, национальность, пол и место рождения иммиграционным чиновникам.

Кейт Миддлтон и королева Елизавета II

6. Никаких спортивных костюмов или неформальной одежды во время официальных поездок

Перелет, особенно длительный — удовольствие далеко не для всех приятное, поэтому, как правило, люди стараются сделать его наиболее комфортным: надевают максимально удобные одежду и обувь и используют минимум макияжа. Но на членов королевской семьи это не распространяется. Они не могут позволить себе надеть в полет спортивный костюм или джинсы с кроссовками — они всегда путешествуют одетыми с иголочки и спускаются с трапа самолета при параде.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми: принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой

7. Они берут с собой любимую косметику

Любая женщина знает, что во время перелетов обезвоживается кожа, поэтому Кейт Миддлтон всегда путешествует со своей линией по уходу за кожей от бренда Heaven. Герцогиня пользуется маской из пчелиного яда черного и золотого цвета, которая очищает и подтягивает кожу.

А герцогиня Сассекская всегда брала с собой в поездки масло чайного дерева, которым можно не только лечить раны или укусы насекомых, но и использовать в качестве дезинфицирующего средства для рук.

Меган Маркл

8. Королевские фотографы всегда ездят с монаршими особами

Фотограф Артур Эдвардс, который, согласно его твиттеру, "сфотографировал семь королевских свадеб, четверо похорон и восемь королевских рождений", ездил в Новую Зеландию с принцем Гарри и в Юго-Восточную Азию с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Другой королевский фотограф Крис Джексон, чья жена Наташа Арчер — стилист герцогини Кембриджской, также часто сопровождает королевскую семью.

Кейт Миддлтон и принц Уильям в Канаде. Фото Артура Эдвардса

9. В их чемоданах всегда должна быть траурная одежда

Черную одежду члены британской королевской семьи всегда берут с собой на случай смерти одного из родственников во время их отсутствия в стране. Это правило появилось после того, как в 1952 году королева Елизавета II вернулась в Великобританию из Кении, узнав о смерти своего отца. Однако из-за того, что у нее не было с собой черного наряда, она не смогла сразу покинуть самолет и ждала, пока ей его привезут.

10. Путешествия возможны как на самолетах, так и на поездах и автомобилях

Самолеты — это не единственное средство передвижения для членов королевской семьи. Помимо королевского поезда, который предназначен для поездок членов королевской семьи по всей стране, они также пользуются автомобилями — например, для своих поездок в Сандрингем на Рождество.

Королева Елизавета II и Меган Маркл

11. Чемоданы монархов отличаются по цвету

Во время поездки принца Уильяма в Австралию публика обратила внимание на то, что его чемодан был украшен буквой W и короной. Кейт не придерживается такой формальности и использует обычные дорожные сумки и чехлы для своих нарядов. Кстати, согласно протоколу, у каждого члена семьи должен быть чемодан определенной цветовой гаммы (у королевы Елизаветы, например, она желтая, у принцев Уильяма и Гарри — красная, а у принца Джорджа — зеленая). Делается это, чтобы персоналу было удобнее находить нужный чемодан.

12. Они берут с собой запасы собственной крови

Члены королевской семьи всегда берут с собой запасы собственной крови на случай внезапной необходимости переливания. Доверять свое здоровье они предпочитают личному врачу, а потому в поездках их всегда сопровождает врач Королевского флота.

Королева Елизавета II и принц Филипп

13. Они путешествуют со своим алкоголем

Кровь — не единственное, что кладут в свои чемоданы члены королевской семьи. К примеру, принц Чарльз и его супруга, герцогиня Корнуолльская Камилла, путешествуют со своим алкоголем: он берет из домашнего бара джин с тоником, а она — красное сухое вино.





Камилла Паркер-Боулз и принц Чарльз

14. Королевские помощники берут по два одинаковых комплекта одежды

Личная помощница королевы Анджела Келли всегда кладет в чемодан по два комплекта одинаковой одежды для Елизаветы II. Делается это на тот случай, если вдруг возникнет неловкая ситуация: например, костюм случайно порвется или испачкается. Таким образом, замена ему найдется очень быстро, и ее даже никто не заметит.

15. Королева Елизавета II всегда отправляется в путешествие со своим средством от джетлага

У королевы Елизаветы II есть собственный проверенный способ, как справиться с так называемым джетлагом — синдромом смены часовых поясов. Перед каждой поездкой она запасается ячменным сахаром, который принимает по прилете, чтобы нормализовать режим.

Употребляя в пищу кусочек сахара, королева использует метаболическихе процессы в целях регулирования внутренних часов своего организма,

— объясняет специалист в области медицины доктор Ник Найт.



