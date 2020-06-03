40 слов-паролей, которые помогут изменить жизнь к лучшему
Слова-пароли — способ запрограммировать себя на успех и исполнение желаний. Данный метод соединяет сознание и подсознание, что, в свою очередь, способствует позитивным переменам в жизни.
Сила слова очень велика: она оказывает влияние на наше подсознание. Поэтому сейчас так популярны различные позитивные установки, заговоры, мантры и аффирмации на успех, деньги и любовь. Ученые в области биоэнергетики решили пойти дальше и изобрели новый способ достижения желаемого, более простой, но не менее действенный. Это слова-пароли, позволяющие изменить жизнь к лучшему в кратчайшие сроки.
Правила использования слов-паролей
Все довольно просто: произносите необходимое слово-пароль, прилагаете усилия, запускаете механизм позитивных перемен. Но даже в этом, казалось бы, простом деле есть свои тонкости и основные правила:
Нельзя произносить слова-пароли без надобности. Вы должны искреннее желать исполнения задуманного. Желания должны быть только вашими, а не навязанными кем-то извне.
Нельзя сомневаться в данной методике. Скептицизм — худший помощник в этом деле.
Необходимо выбрать несколько слов-паролей, которые, по вашему мнению, помогут достичь успеха и улучшить жизнь, и повторять их в течение дня много раз.
Слова-пароли, которые помогут изменить жизнь к лучшему
РАСКРЫТЬ — раскрывает скрытые способности, укрепляет самооценку, способствует хорошему самочувствию.
ВКЛЮЧИТЬ — используется для убеждения другого человека в чем-либо.
ЗАЩИЩАЙ — защищает от опасностей и неприятностей на пути к цели.
МЕЖДУ — улучшает интуицию, позволяет телепатически воздействовать на окружающих.
ВПЕРЕД — для прорыва в интересующем деле.
ПРОЧЬ — избавляет от негативных мыслей, привычек и установок.
СДЕЛАТЬ — для быстрого выполнения задач и поставки новых планов.
БОРИСЬ — поможет одержать победу (в споре, суде, соревновании).
ЯВНО — воскресить нужные воспоминания, найти ответ на вопрос.
ОБРЕСТИ — для обретения сил и новых возможностей.
ЗАКОНЧИ — перестать сомневаться, обижаться, бояться.
ОБЛЕГЧИТЬ — для легкого преодоления препятствий и выполнения сложной работы.
ВНИМАНИЕ — устранить сомнения и неуверенность в себе.
МОГУ — для развития воли и мотивации.
СТАНЬ — преодолеть сложный период в жизни, решить накопившиеся проблемы.
ДВИГАЙСЯ — избавляет от инертности, лени и апатии.
ХВАТАЕТ — защита от долгов, кредитов и финансовой ямы.
СТРЕМЛЕНИЕ — для достижения успеха.
ДЕРЖИ — для раскрытия и применения лучших качеств характера.
ТИШЕ — пробуждает экстрасенсорные способности.
БУДЬ — гармонизирует сознание, способствует избавлению от внутренних блоков.
СЧЕТ — обретение финансовой независимости.
РИТМ — прибавляет смелости и решительности.
СМОТРИ — заглянуть в будущее, получить подсказку.
ПРЕДСКАЖИ — для осуществления невозможного.
ВМЕСТЕ — чтобы заставить себя сделать что-либо.
ТВЕРДО — чувствовать себя полноценным, уверенным и успешным человеком.
СНЯТЬ — устраняет негативные мысли и глубинные страхи.
СОБЛЮДАТЬ — способствует получению нужного опыта.
ПОРЯДОК — чтобы найти выход из запутанной ситуации.
БЛАГОДАРЮ — перестать жить прошлым и начать новую жизнь.
ЛИЧНО — достижение успеха в делах, особенно финансового плана.
ПОБЕДА — заменяет поражение успехом.
ТЕПЕРЬ — начать следовать примеру спешных и счастливых людей.
ИНТРИГА — самореклама, продвижение себя.
РАССКАЖИ — для того, чтобы узнать чужую тайну, полезную информацию.
ПРЕДПРИНЯТЬ — призыв позитивных перемен.
СЧЕТ — заработать много денег.
МНЕНИЕ — стать смелым.
ЛИЧНО — привлекает успех в любой деятельности.