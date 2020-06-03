Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

40 слов-паролей, которые помогут изменить жизнь к лучшему

40 слов-паролей, которые помогут изменить жизнь к лучшему

Слова-пароли — способ запрограммировать себя на успех и исполнение желаний. Данный метод соединяет сознание и подсознание, что, в свою очередь, способствует позитивным переменам в жизни.

Сила слова очень велика: она оказывает влияние на наше подсознание. Поэтому сейчас так популярны различные позитивные установки, заговоры, мантры и аффирмации на успех, деньги и любовь. Ученые в области биоэнергетики решили пойти дальше и изобрели новый способ достижения желаемого, более простой, но не менее действенный. Это слова-пароли, позволяющие изменить жизнь к лучшему в кратчайшие сроки.


Правила использования слов-паролей

Все довольно просто: произносите необходимое слово-пароль, прилагаете усилия, запускаете механизм позитивных перемен. Но даже в этом, казалось бы, простом деле есть свои тонкости и основные правила:


Нельзя произносить слова-пароли без надобности. Вы должны искреннее желать исполнения задуманного. Желания должны быть только вашими, а не навязанными кем-то извне.
Нельзя сомневаться в данной методике. Скептицизм — худший помощник в этом деле.
Необходимо выбрать несколько слов-паролей, которые, по вашему мнению, помогут достичь успеха и улучшить жизнь, и повторять их в течение дня много раз.

Слова-пароли, которые помогут изменить жизнь к лучшему


РАСКРЫТЬ — раскрывает скрытые способности, укрепляет самооценку, способствует хорошему самочувствию.
ВКЛЮЧИТЬ — используется для убеждения другого человека в чем-либо.
ЗАЩИЩАЙ — защищает от опасностей и неприятностей на пути к цели.
МЕЖДУ — улучшает интуицию, позволяет телепатически воздействовать на окружающих.
ВПЕРЕД — для прорыва в интересующем деле.
ПРОЧЬ — избавляет от негативных мыслей, привычек и установок.
СДЕЛАТЬ — для быстрого выполнения задач и поставки новых планов.
БОРИСЬ — поможет одержать победу (в споре, суде, соревновании).
ЯВНО — воскресить нужные воспоминания, найти ответ на вопрос.
ОБРЕСТИ — для обретения сил и новых возможностей.
ЗАКОНЧИ — перестать сомневаться, обижаться, бояться.
ОБЛЕГЧИТЬ — для легкого преодоления препятствий и выполнения сложной работы.
ВНИМАНИЕ — устранить сомнения и неуверенность в себе.
МОГУ — для развития воли и мотивации.
СТАНЬ — преодолеть сложный период в жизни, решить накопившиеся проблемы.
ДВИГАЙСЯ — избавляет от инертности, лени и апатии.
ХВАТАЕТ — защита от долгов, кредитов и финансовой ямы.
СТРЕМЛЕНИЕ — для достижения успеха.
ДЕРЖИ — для раскрытия и применения лучших качеств характера.
ТИШЕ — пробуждает экстрасенсорные способности.
БУДЬ — гармонизирует сознание, способствует избавлению от внутренних блоков.
СЧЕТ — обретение финансовой независимости.
РИТМ — прибавляет смелости и решительности.
СМОТРИ — заглянуть в будущее, получить подсказку.
ПРЕДСКАЖИ — для осуществления невозможного.
ВМЕСТЕ — чтобы заставить себя сделать что-либо.
ТВЕРДО — чувствовать себя полноценным, уверенным и успешным человеком.
СНЯТЬ — устраняет негативные мысли и глубинные страхи.
СОБЛЮДАТЬ — способствует получению нужного опыта.
ПОРЯДОК — чтобы найти выход из запутанной ситуации.
БЛАГОДАРЮ — перестать жить прошлым и начать новую жизнь.
ЛИЧНО — достижение успеха в делах, особенно финансового плана.
ПОБЕДА — заменяет поражение успехом.
ТЕПЕРЬ — начать следовать примеру спешных и счастливых людей.
ИНТРИГА — самореклама, продвижение себя.
РАССКАЖИ — для того, чтобы узнать чужую тайну, полезную информацию.
ПРЕДПРИНЯТЬ — призыв позитивных перемен.
СЧЕТ — заработать много денег.
МНЕНИЕ — стать смелым.
ЛИЧНО — привлекает успех в любой деятельности.
# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

В Кремле прокомментировали основы политики в области ядерного сдерживания
В Кремле прокомментировали основы политики в области ядерного
В России и на Украине ситуация с коронавирусом стабилизируется — ВОЗ
В России и на Украине ситуация с коронавирусом стабилизируется — ВОЗ
Мародеры застрелили чернокожего бывшего полицейского в США
Мародеры застрелили чернокожего бывшего полицейского в США
Мама Илона Маска о новорожденном внуке и возлюбленной сына Граймс: "Не знаю, поженятся ли они"
Мама Илона Маска о новорожденном внуке и возлюбленной сына Граймс:
О закрытии магазинов в России предупредили две трети торговых сетей
О закрытии магазинов в России предупредили две трети торговых сетей
РНК опухолевых клеток позволит подобрать индивидуальную терапию
РНК опухолевых клеток позволит подобрать индивидуальную терапию
В рамках конкурса «Большая перемена» стартовала тематическая неделя «ПостЭпидемия»
В рамках конкурса «Большая перемена» стартовала тематическая неделя
Онлайн-фестиваль «РОББО 2020» собрал свыше 90 тыс. человек
Онлайн-фестиваль «РОББО 2020» собрал свыше 90 тыс. человек
В Москве для школьников стартовала первая смена «Киберлета-2020»
В Москве для школьников стартовала первая смена «Киберлета-2020»
Названы самые распространенные виды рака в России
Названы самые распространенные виды рака в России
40 слов-паролей, которые помогут изменить жизнь к лучшему
40 слов-паролей, которые помогут изменить жизнь к лучшему
Делегация ВОЗ все еще собирается посетить Туркмению, где якобы нет Covid-19
Делегация ВОЗ все еще собирается посетить Туркмению, где якобы нет

Топ на сегодня

В ожидании "безумных перемен". Климкина хватил апокалипсический удар
В ожидании "безумных перемен". Климкина хватил апокалипсический удар
В ЦИК заинтересованы в опыте ЕР по проведению дистанционного голосования
В ЦИК заинтересованы в опыте ЕР по проведению дистанционного
"Максимальная защита здоровья"": эксперт оценил меры ЦИК по обеспечению безопасности на голосовании по поправкам
"Максимальная защита здоровья"": эксперт оценил меры ЦИК по
81-летний король Ойо отпраздновал 22-летие своей жены, которую ему "подарили"
81-летний король Ойо отпраздновал 22-летие своей жены, которую ему
В Вашингтоне продолжаются протесты, несмотря на комендантский час
В Вашингтоне продолжаются протесты, несмотря на комендантский час

Еще по теме

5 слов-паролей для обретения любви
25 самых популярных паролей 2017 года
Мантра исполнения желаний: разучиваем перед Новым годом
Эксперты определили самые опасные пароли в мире