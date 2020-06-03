40 слов-паролей, которые помогут изменить жизнь к лучшему

Вадим Карасев

Слова-пароли — способ запрограммировать себя на успех и исполнение желаний. Данный метод соединяет сознание и подсознание, что, в свою очередь, способствует позитивным переменам в жизни.

Сила слова очень велика: она оказывает влияние на наше подсознание. Поэтому сейчас так популярны различные позитивные установки, заговоры, мантры и аффирмации на успех, деньги и любовь. Ученые в области биоэнергетики решили пойти дальше и изобрели новый способ достижения желаемого, более простой, но не менее действенный. Это слова-пароли, позволяющие изменить жизнь к лучшему в кратчайшие сроки.

Правила использования слов-паролей

Все довольно просто: произносите необходимое слово-пароль, прилагаете усилия, запускаете механизм позитивных перемен. Но даже в этом, казалось бы, простом деле есть свои тонкости и основные правила:

Слова-пароли, которые помогут изменить жизнь к лучшему

Нельзя произносить слова-пароли без надобности. Вы должны искреннее желать исполнения задуманного. Желания должны быть только вашими, а не навязанными кем-то извне.Нельзя сомневаться в данной методике. Скептицизм — худший помощник в этом деле.Необходимо выбрать несколько слов-паролей, которые, по вашему мнению, помогут достичь успеха и улучшить жизнь, и повторять их в течение дня много раз.— раскрывает скрытые способности, укрепляет самооценку, способствует хорошему самочувствию.— используется для убеждения другого человека в чем-либо.— защищает от опасностей и неприятностей на пути к цели.— улучшает интуицию, позволяет телепатически воздействовать на окружающих.— для прорыва в интересующем деле.— избавляет от негативных мыслей, привычек и установок.— для быстрого выполнения задач и поставки новых планов.— поможет одержать победу (в споре, суде, соревновании).— воскресить нужные воспоминания, найти ответ на вопрос.— для обретения сил и новых возможностей.— перестать сомневаться, обижаться, бояться.— для легкого преодоления препятствий и выполнения сложной работы.— устранить сомнения и неуверенность в себе.— для развития воли и мотивации.— преодолеть сложный период в жизни, решить накопившиеся проблемы.— избавляет от инертности, лени и апатии.— защита от долгов, кредитов и финансовой ямы.— для достижения успеха.— для раскрытия и применения лучших качеств характера.— пробуждает экстрасенсорные способности.— гармонизирует сознание, способствует избавлению от внутренних блоков.— обретение финансовой независимости.— прибавляет смелости и решительности.— заглянуть в будущее, получить подсказку.— для осуществления невозможного.— чтобы заставить себя сделать что-либо.— чувствовать себя полноценным, уверенным и успешным человеком.— устраняет негативные мысли и глубинные страхи.— способствует получению нужного опыта.— чтобы найти выход из запутанной ситуации.— перестать жить прошлым и начать новую жизнь.— достижение успеха в делах, особенно финансового плана.— заменяет поражение успехом.— начать следовать примеру спешных и счастливых людей.— самореклама, продвижение себя.— для того, чтобы узнать чужую тайну, полезную информацию.— призыв позитивных перемен.— заработать много денег.— стать смелым.— привлекает успех в любой деятельности.