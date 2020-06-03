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5 простых принципов, которые помогут вам повысить благосостояние

5 простых принципов, которые помогут вам повысить благосостояние

Финансовое благосостояние — важнейшая сфера жизни для каждого человека. Стать богаче и успешнее хотят все, но не все делают это правильно. Эксперты расскажут, как правильно привлекать денежную удачу.

Первое, что нужно любому человеку, это созидательное мышление и умение мечтать. Только с этими двумя навыками путь к успеху может существенно сократиться. Оставайтесь оптимистичными и не позволяйте негативным воспоминаниям и мыслям управлять вами.


Деньги сами по себе не приносят счастья

Первый принцип достаточно абсурден, но лишь на первый взгляд. Сами по себе деньги — это лишь мимолетное счастье. Человек, который их нашел, а не заработал, скорее всего, не получит должного удовлетворения, особенно если не умеет обращаться с деньгами.

Счастье приносит умение распоряжаться средствами и правильно тратить, эффективно зарабатывать. Большинство успешных людей счастливы, но не потому, что у них на счету в банке восьмизначная сумма, а потому что они сами всего добились, без чьей-либо помощи. Формулировка цели «хочу самореализоваться» или «хочу воплотить свои мысли и мечты в реальность» гораздо лучше, чем «хочу много денег», ведь сами деньги — это результат усердной работы. Без усилий не бывает денег.

Одержимость деньгами опасна


Одержимость идеей — это хорошо. Только самые одержимые люди достигают успеха, но если вы страстно будете желать просто денег, это породит огромное количество энергетических блоков.

Сильное желание действует в обратную сторону, если оно чисто материально. Желать всем сердцем стоит любви или достижения целей в саморазвитии, но никак не денег, не дома и не машины. Можно иметь важную цель — купить квартиру или машину, но не делать эту цель единственной и самой важной.

Одержимый человек заперт внутри своей одержимости и страстного желания. Именно поэтому оно должно быть созидательным и подразумевающим какое-то внутреннее развитие. Например, можно страстно желать «стать самым успешным риэлтором в городе».

Деньги любят тишину

Так любят говорить самые богатые и успешные люди мира, которые достигли всего и обладают несметными богатствами. Они правы в этом плане, ведь если человек всюду говорит всем о своих планах или хвалится успехами, удача от него рано или поздно отворачивается.

Информация о планах и деньгах должна оставаться в секрете и не выходить за пределы ближайших членов семьи — второй половинки, родителей. Каждый человек сталкивался не раз с ситуацией, когда рассказал всем о своих амбициозных планах, но они не сбылись. Некоторые называют это самосглазом.


Щедрость вознаграждается

Своими богатствами и успехом стоит делиться с окружающими. Конечно, это может касаться не всех окружающих в целом, а только родных и близких. Не нужно «чахнуть над златом». Нужно делиться тем, что есть, с другими.

Благотворительность должна исходить из самых глубин сердца человека, глубин его души. Это должно происходить с добрыми намерениями, а не с целью пиара или раскрутки. Нужно помнить, что если вы что-то отдаете безвозмездно, ваша щедрость вознаграждается удачей, здоровьем, творческими успехами, силой духа.

Будьте благодарными

Если кто-то дает человеку возможность стать богаче, он обязательно должен выразить свою благодарность. Если кто-то дал рубль, не обязательно давать в ответ два. Можно просто сказать от чистого сердца «спасибо».

Люди, которые получают что-то от окружающих, но думают, что так должно быть, потому что им все обязаны, рано или поздно теряют либо деньги, либо удачу. Они становятся несчастными и одинокими.

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По материалам: dailyhoro.ru

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