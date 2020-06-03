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Актриса Ольга Кабо объяснила, почему стала реже появляться в кино

Актриса Ольга Кабо объяснила, почему стала реже появляться в кино

Отечественная актриса, певица и каскадер Ольга Игоревна Кабо, заслуженная артистка России, объяснила корреспондентам Федерального агентства новостей, почему в последние годы ее реже видно в новых фильмах. Актриса заявила, что теперь отдает больше времени и сил театру.
 
Актриса рассказала, в частности, о телевизионном сериале "Журавль в небе", в котором она сыграла одну из ключевых ролей. Говоря о том, как она попала в проект, Кабо отметила, что ранее уже снималась в сериале студии "Гамма Продакшн" — она играла в "Доме у большой реки". Но дело даже не в этом. Ответственно подойдя к пробам, Ольга Кабо смогла произвести впечатление на постановщика Сергея Комарова, поэтому ее утвердили на роль Риммы Спасской.
 
"Мне очень повезло с коллегами по площадке, поэтому съемочный процесс проходил на одном дыхании. Например, с Борисом Невзоровым мы уже снимались в качестве супругов. С актером Сергеем Пускепалисом я работала впервые, и считаю его очень интересным человеком. Соответственно, работать в такой компании было очень приятно", — отмечает актриса.
 
В последнее время Ольга Кабо стала заметно реже появляться на экранах — говоря о причинах этого, актриса заявила, что здесь есть несколько объяснений. "По-разному бывает. Иногда трудно найти роль из-за моего возраста, но чаще всего дело в том, что я стала уделять больше времени театральной сцене, а также своим литературным проектам. Жизнь кипит и на кино остается не так много времени", — призналась актриса.
# Шоу-бизнес
По материалам: planet-today.ru

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