Актриса Ольга Кабо объяснила, почему стала реже появляться в кино

Анастасия Иванова

Актриса рассказала, в частности, о телевизионном сериале "Журавль в небе", в котором она сыграла одну из ключевых ролей. Говоря о том, как она попала в проект, Кабо отметила, что ранее уже снималась в сериале студии "Гамма Продакшн" — она играла в "Доме у большой реки". Но дело даже не в этом. Ответственно подойдя к пробам, Ольга Кабо смогла произвести впечатление на постановщика Сергея Комарова, поэтому ее утвердили на роль Риммы Спасской."Мне очень повезло с коллегами по площадке, поэтому съемочный процесс проходил на одном дыхании. Например, с Борисом Невзоровым мы уже снимались в качестве супругов. С актером Сергеем Пускепалисом я работала впервые, и считаю его очень интересным человеком. Соответственно, работать в такой компании было очень приятно", — отмечает актриса.В последнее время Ольга Кабо стала заметно реже появляться на экранах — говоря о причинах этого, актриса заявила, что здесь есть несколько объяснений. "По-разному бывает. Иногда трудно найти роль из-за моего возраста, но чаще всего дело в том, что я стала уделять больше времени театральной сцене, а также своим литературным проектам. Жизнь кипит и на кино остается не так много времени", — призналась актриса.