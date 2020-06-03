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Александр Овечкин рассказал об отцовстве: "Во мне родилась нежность"

Александр Овечкин рассказал об отцовстве: "Во мне родилась нежность"

Все внимание 34-летнего хоккеиста Александра Овечкина сконцентрировано сейчас на семье: на прошлой неделе спортсмен стал отцом во второй раз и теперь заботится не только о 26-летней жене Анастасии, сыне Сергее (летом он отметит двухлетие), но и о новорожденном наследнике Илье. Незадолго до его появления на свет Овечкин рассказал об отцовстве в рамках рекламной кампании косметического бренда.Когда я впервые взял на руки маленького Сережу, во мне родилась невероятная нежность, и я понял, что именно нежность — это настоящая сила. Нежность во всем: во взгляде, в движениях, мыслях и словах. Нежность, которая переполняет и делает нас по-настоящему сильными,— произнес в кадре Александр.


Александр Овечкин с женой Анастасией и сыном Сергеем


Он и Анастасия, дочь актрисы Веры Глаголевой и бизнесмена Кирилла Шубского, вместе пять лет. Через полгода после начала романа пара объявила о помолвке, а через год зарегистрировала брак. Свадебное торжество пришлось отложить из-за подготовки спортсмена к Кубку мира, но еще через год оно состоялось подмосковной Барвихе. Летом 2018 года у супругов родился сын Сергей. Говоря о семье, Овечкин признавался, что хочет, чтобы она расширялась.Это здорово. Чем больше детей, тем веселее,— сказал он.





# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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