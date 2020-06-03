Анастасия Решетова взяла фамилию Тимати, намекнув на тайную свадьбу с ним

Вадим Карасев

24-летняя Анастасия Решетова заинтриговала поклонников. Модель неожиданно взяла фамилию Тимати.



Анастасия Решетова уже 5 лет находится в отношениях с Тимати. В минувшем октябре избранница рэпера родила первенца - сына Ратмира.



Во вторник Анастасия Решетова опубликовала в соцсетях фото одного из документов. В подарочном сертификате указано ее имя, однако вместо фамилии "Решетова" можно увидеть фамилию "Юнусова".



В сети заподозрили, что Анастасия Решетова тайно сочеталась браком с Тимати и взяла его фамилию - Юнусов, сообщает Teleprogramma.ru.

В пользу данной версии говорит тот факт, что на безымянном пальце модели подписчики рассмотрели недавно роскошное кольцо необычной формы.

Сами Тимати и Анастасия Решетова пока никак не прокомментировали слухи о возможной свадьбе.

Прошлой осенью одна из подписчиц задала Решетовой интересующий многих фанатов модели вопрос. "Не пойму, ты замужем? Хочешь? Или хотела бы?" - написала поклонница.

На это Анастасия Решетова ответила совершенно однозначно. "ЗА мужем", - написала беременная невеста Тимати.

Как писал NEWSTES, ранее невеста Тимати помыла детские игрушки спреем для дилдо и анальных пробок.