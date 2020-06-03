ANEX Tour предложил туры в Хакасию на чартерах

Анастасия Иванова

Это первый «чартерный» эксперимент российских туроператоров с экскурсионными турами в Сибирь. Чартерная программа туроператора в Абакан на AZUR air запланирована с середины июля, на базе нее будут формироваться туры по Хакассии, а в некоторых турах туристы увидят и Тыву.

Туроператор ANEX Tour одним из первых поддержал государственный проект по развитию и поддержке внутреннего туризма в регионах России. Вместе с Ростуризмом и региональными органами власти туроператору удалось создать доступный по цене турпродукт на базе чартерной программы, сообщили в ANEX Tour.

Полетная программа авиаперевозчика AZUR air по маршруту «Москва - Абакан – Москва» (чартеры в статусе регулярных рейсов) планируется с 19 июля по 6 сентября 2020 года, вылеты – 1 раз в неделю (по субботам). Борт на маршруте вмещает 235 кресел.

«Выход с чартерной программой на направление, которое до сих пор остается малоизвестным для туроператоров – это серьезный шаг, который позволит мечты многих сделать реальными планами. Работа крупных поставщиков часто сводится к морскому побережью. Это является устоявшимся стереотипом, который по своей сути сильно ограничивает туристов при выборе направления. Мы хотим расширить возможности россиян и показать новый формат организованного отдыха. Хакасия – прекрасный регион для активного, познавательного, оздоровительного и семейного эко-отдыха», – сообщила Яна Муромова, заместитель генерального директора туроператора ANEX Tour.

По данным системы бронирования ANEX Tour стоимость туров в Хакассию с чартерным перелетом из Москвы начинается от 69 тыс. рублей на неделю на двоих взрослых, и от 104 тыс. рублей за двоих за 14 дней.

ANEX Tour провел собственный контрактинг в Хакассии. Так, прямые контакты туроператор заключил с наиболее комфортными и популярными объектами Хакассии - загородным отель «Гладенькая», отелем «Борус», базой отдыха «Ергаки» и курортом «Озеро Шира» (предлагает услуги санаторно-курортного лечения).

Недельные экскурсионные пакеты (8 дней/7 ночей) со специальным маршрутом стартуют у туроператора от 89 тыс. рублей за двоих – таких программ у ANEX Tour уже более 10. Цены на экскурсионные туры включают в себя размещение в отеле выбранной категории, перелет, трансфер, питание по программе, услуги гида и организованный маршрут путешествия.

Примечательно, что в рамках ряда экскурсионных туров отдыхающие могут посетить сразу три региона Сибири за одну неделю (Красноярский край, Хакасия и Тыва).

В дальнейшем, по словам Яны Муромовой, туроператор планирует работать с такими форматами, как групповые тематические, активные и гастрономические туры в Сибирь. Для агентов уже запланированы два информационных тура в регион – на первых рейсах в Абакан.