АТОР обратилась в Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы

Влада Некрасова

Сейчас туристические компании Москвы, работающие на упрощенной системе налогообложения (УСН) по схеме «доходы минус расходы», не могут вычесть свои фактические расходы: их не подтверждают российские поставщики, предлагая лишь перенос. АТОР предложила правительству Москвы рассмотреть возможность поддержки отрасли в этих условиях.

В письме, направленном руководителю Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексею Фурсину и подписанном первым вице-президентом Ассоциации туроператоров (АТОР) Владимиром Канторовичем, АТОР просит рассмотреть предложения по снижению налоговой нагрузки на туристическую отрасль в Москве в связи с ситуацией, сложившейся с пандемией коронавируса.

В письме констатируется, что многие московские компании, осуществляющие деятельность в сфере туризма, являются представителями малого и среднего предпринимательства и применяют упрощенную систему налогообложения по схеме «доходы минус расходы» (15%).

Из-за введенных в России ограничений в связи с пандемией коронавируса туристические компании, получившие полную или частичную оплату за турпродукты или услуги, перевели эти средства российским отелям, санаториям и другим объектам размещения, музеям, транспортным компаниям и пр. Однако контрагенты заявляют о невозможности произвести возврат денежных средств за неоказанные услуги, предлагая зачислить их на депозит в счет будущих заказов или произвести перенос сроков оказания услуг.

В итоге туркомпании, работающие на системе УСН «доход минус расход», не получив подтверждения факта оказания услуг от поставщиков услуг, вынуждены уплачивать налоги со всей суммы доходов, так как расходы не могут быть учтены без соответствующих актов.

«Туркомпании при нулевой доходности вынуждены уплачивать значительные суммы на налоги по обязательствам, исполнение которых отложено на неопределенный срок, несмотря на произведенные платежи контрагентам», - отмечается в письме АТОР.

Для исправления сложившейся ситуации АТОР предлагает Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы рассмотреть следующие меры поддержки туротрасли города в условиях пандемии:

- исключить для туркомпаний на УСН начисление пени в 2021 г. из-за просрочки уплаты авансовых платежей по единому налогу в 2020 г.

- или предоставить возможность беспроцентного кредитования для уплаты налогов по данной системе налогообложения в сфере туризма.

В АТОР подчеркивают, что хотя данная мера непросто реализуема, она «позволит исполнять обязательства перед потребителями туристских услуг не только туристическим компаниям, но и объектам туристской инфраструктуры – гостиницам, музеям и другим объектам показа и размещения».