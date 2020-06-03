Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Азербайджанские военнослужащие примут участие в параде Победы в Москве

Азербайджанские военнослужащие примут участие в параде Победы в Москве

Азербайджанские военнослужащие примут участие в параде Победы в Москве
Азербайджанские военнослужащие 24 июня примут участие в военном параде в Москве, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РИА Новости в пресс-службе минобороны республики.

"Парадный расчет в составе 75 военнослужащих азербайджанской армии представит нашу страну на военном параде, посвященном 75-летию Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня в Москве", - сообщает пресс-служба.

В ведомстве уточнили, что "на параде состоится торжественный марш азербайджанских военнослужащих с оружием, произведенным в Азербайджане".

"Делегация во главе с министром обороны Азербайджанской республики генерал-полковником Закиром Гасановым примет участие в церемонии в качестве гостя", - уточняет военное ведомство.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия пригласила парадные расчеты 19 государств поучаствовать в параде Победы на Красной площади.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

США потребуется десять лет на реанимацию экономики
США потребуется десять лет на реанимацию экономики
Лолита Милявская испугала пользователей тизером к новой песне "Кислород"
Лолита Милявская испугала пользователей тизером к новой песне
Трамп рассказал о завоевавшем его доверие Путине
Трамп рассказал о завоевавшем его доверие Путине
Последней едой погибшего 110 миллионов лет назад динозавра оказались папоротники
Последней едой погибшего 110 миллионов лет назад динозавра оказались
Российские производители мороженого увеличивают поставки в Китай
Российские производители мороженого увеличивают поставки в Китай
«Газпром» отказал Польше в закрытой информации о «Северном потоке — 2»
«Газпром» отказал Польше в закрытой информации о «Северном потоке — 2»
Украина получила гуманитарную помощь от Южной Кореи для противодействия COVID-19
Украина получила гуманитарную помощь от Южной Кореи для
Азербайджанские военнослужащие примут участие в параде Победы в Москве
Азербайджанские военнослужащие примут участие в параде Победы в Москве
Актриса Ольга Кабо объяснила, почему стала реже появляться в кино
Актриса Ольга Кабо объяснила, почему стала реже появляться в кино
Известно, почему люди со II группой крови чаще заражаются COVID
Известно, почему люди со II группой крови чаще заражаются COVID
Вопрос о протестах в США поставил в тупик премьер-министра Канады - он молчал 20 секунд
Вопрос о протестах в США поставил в тупик премьер-министра Канады -
Дурное влияние: как вычислить человека с черной душой
Дурное влияние: как вычислить человека с черной душой

Топ на сегодня

81-летний король Ойо отпраздновал 22-летие своей жены, которую ему "подарили"
81-летний король Ойо отпраздновал 22-летие своей жены, которую ему
В Вашингтоне продолжаются протесты, несмотря на комендантский час
В Вашингтоне продолжаются протесты, несмотря на комендантский час
В ожидании "безумных перемен". Климкина хватил апокалипсический удар
В ожидании "безумных перемен". Климкина хватил апокалипсический удар
В ЦИК заинтересованы в опыте ЕР по проведению дистанционного голосования
В ЦИК заинтересованы в опыте ЕР по проведению дистанционного
Россия и Турция совместно разработают вакцину от коронавируса
Россия и Турция совместно разработают вакцину от коронавируса

Еще по теме

Министр Шойгу пригласил главу Пентагона Эспера на Парад Победы
Нетаньяху будет присутствовать на параде Победы в Москве
Военнослужащие Армении примут участие в юбилейном параде Победы в Москве
В Москве закончился парад Победы