Азербайджанские военнослужащие примут участие в параде Победы в Москве
"Парадный расчет в составе 75 военнослужащих азербайджанской армии представит нашу страну на военном параде, посвященном 75-летию Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня в Москве", - сообщает пресс-служба.
В ведомстве уточнили, что "на параде состоится торжественный марш азербайджанских военнослужащих с оружием, произведенным в Азербайджане".
"Делегация во главе с министром обороны Азербайджанской республики генерал-полковником Закиром Гасановым примет участие в церемонии в качестве гостя", - уточняет военное ведомство.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия пригласила парадные расчеты 19 государств поучаствовать в параде Победы на Красной площади.