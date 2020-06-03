Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Белый дом не сомневается в наличии расизма в США

Белый дом не сомневается в наличии расизма в США

В США существует институциональный расизм, отсутствие равенства для всех людей в этой стране, заявила на брифинге в Вашингтоне старший советник президента США Келлиэнн Конуэй.

«Мне кажется, в этом нет сомнений», — сказала она, комментируя протесты против полицейского произвола и расизма в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), передает РБК.

По словам Конуэй, президент США Дональд Трамп постоянно работает над искоренением этой проблемы, однако расизм присутствует «в сердцах множества людей».

При этом помощник главы государства осудила действия полиции в Миннеаполисе, в результате которых умер Флойд. Это произошло 25 мая. Расследование уже ведется на федеральном уровне, беспорядки вспыхнули в разных городах США.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Из Испании в Россию вывозным рейсом отправили 150 человек
Из Испании в Россию вывозным рейсом отправили 150 человек
Россиянам раскрыли способ борьбы с метеозависимостью
Россиянам раскрыли способ борьбы с метеозависимостью
Коренные народы Амазонии в Эквадоре объявили о ЧС из-за COVID-19
Коренные народы Амазонии в Эквадоре объявили о ЧС из-за COVID-19
Чернокожий миллиардер потребовал с властей США триллионы долларов за 200 лет рабства
Чернокожий миллиардер потребовал с властей США триллионы долларов за
Онищенко не видит смысла в тотальной вакцинации от коронавируса
Онищенко не видит смысла в тотальной вакцинации от коронавируса
Гадание на игральных картах в день рождения: расклад и расшифровка
Гадание на игральных картах в день рождения: расклад и расшифровка
В Москву из Доминиканы вылетели 111 россиян
В Москву из Доминиканы вылетели 111 россиян
Белый дом не сомневается в наличии расизма в США
Белый дом не сомневается в наличии расизма в США
Энергия солнца оказалась даром не нужна британцам
Энергия солнца оказалась даром не нужна британцам
Сообщения Трампа о протестах в США посчитали оскорбительными
Сообщения Трампа о протестах в США посчитали оскорбительными
В Украине заработали мобильные сервисные центры МВД
В Украине заработали мобильные сервисные центры МВД
Стали известны сроки открытия кинотеатров​ в России
Стали известны сроки открытия кинотеатров​ в России

Топ на сегодня

Число случаев COVID-19 в Индии приблизилось к 200 тысячам
Число случаев COVID-19 в Индии приблизилось к 200 тысячам
В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia
В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia
Экс-депутат Рады назвал регионы, которые могут выйти из состава Украины
Экс-депутат Рады назвал регионы, которые могут выйти из состава
"Максимальная защита здоровья"": эксперт оценил меры ЦИК по обеспечению безопасности на голосовании по поправкам
"Максимальная защита здоровья"": эксперт оценил меры ЦИК по
Дэвид Бекхэм поделился снимком детей и рассказал, каково это — быть многодетным отцом
Дэвид Бекхэм поделился снимком детей и рассказал, каково это — быть

Еще по теме

Трамп оценил действия обвиненных в смерти чернокожего полицейских
Собчак осудила протестующих из-за смерти чернокожего в США
В Вашингтоне продолжаются протесты, несмотря на комендантский час
Захарова назвала ситуацию с протестами в США трагедией