Белый дом не сомневается в наличии расизма в США

Анастасия Иванова

В США существует институциональный расизм, отсутствие равенства для всех людей в этой стране, заявила на брифинге в Вашингтоне старший советник президента США Келлиэнн Конуэй.

«Мне кажется, в этом нет сомнений», — сказала она, комментируя протесты против полицейского произвола и расизма в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), передает РБК.

По словам Конуэй, президент США Дональд Трамп постоянно работает над искоренением этой проблемы, однако расизм присутствует «в сердцах множества людей».

При этом помощник главы государства осудила действия полиции в Миннеаполисе, в результате которых умер Флойд. Это произошло 25 мая. Расследование уже ведется на федеральном уровне, беспорядки вспыхнули в разных городах США.