Бюллетень голосования по Конституции изменять не будут
Сегодня, 18:35 Алексей Вольцев
В утвержденный бюллетень общероссийского голосования по поправкам в конституцию никаких изменений вносить не будут, в субъектах уже началось изготовление тиражей, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Центризбирком утвердил общий вид бюллетеня еще в марте. В июне в ЦИК представили журналистам образец бюллетеня.
По материалам: ria.ru