Бюллетень голосования по Конституции изменять не будут

Алексей Вольцев

В утвержденный бюллетень общероссийского голосования по поправкам в конституцию никаких изменений вносить не будут, в субъектах уже началось изготовление тиражей, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Центризбирком утвердил общий вид бюллетеня еще в марте. В июне в ЦИК представили журналистам образец бюллетеня.