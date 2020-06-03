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Бюллетень голосования по Конституции изменять не будут

Бюллетень голосования по Конституции изменять не будут
В утвержденный бюллетень общероссийского голосования по поправкам в конституцию никаких изменений вносить не будут, в субъектах уже началось изготовление тиражей, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Центризбирком утвердил общий вид бюллетеня еще в марте. В июне в ЦИК представили журналистам образец бюллетеня.

# Политика
По материалам: ria.ru

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