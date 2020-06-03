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Блогер припомнил националистические речи Навального

Блогер припомнил националистические речи Навального
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Блогер Илиас Меркури после оскорбления Алексеем Навальным ветерана Великой Отечественной войны припомнил часть еще националистических высказываний.

Ранее Навальный в своем Telegram-канале назвал "продажным холуем" ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. На фоне этого Мерури создал ролик, в котором напомнил - Навальный уже давно придерживается националистических взглядов.

Меркури подчеркнул, что в 2006 году Навальный входил в оргкомитет "Русского марша", участники шествий которого демонстрировали нацистские приветствия и скандировали экстремистские лозунги. Многие из них впоследствии участвовали в погромах во время евромайдана, а в разгар вооруженного конфликта в Донбассе присоединились к украинским неонацистским батальонам.

Позже Навальный стал членом "Яблока", но партия не поддерживала ксенофобских взглядов блогера и в 2007 году исключила его "за нанесение политического ущерба". Как утверждает одна из бывших соратницы Навального, причиной исключения стала нацистская риторика блогера.

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По материалам: uposters.ru

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