Более 4,5 тысячи московских школьников завоевали грамоты заочного конкурса «Кадры войны»

Лидия Мартынова

Более 4,5 тысячи московских школьников завоевали грамоты заочного конкурса «Кадры войны», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города.

Всего в конкурсе приняли участие свыше 7 тысяч ребят в составе 3039 команд.

Конкурс проходил с 17 апреля по 28 мая в два тура. Для участников были подготовлены задания по фильмам, стихотворениям, песням, картинам и фотографиям, посвященным истории Великой Отечественной войны. Например, участникам нужно было сопоставить названия памятников с их фотографиями или подобрать названия для представленных картин.

По словам организаторов, главной задачей конкурса было познакомить школьников с событиями Великой Отечественной войны.