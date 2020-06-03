Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Более 4,5 тысячи московских школьников завоевали грамоты заочного конкурса «Кадры войны»

Более 4,5 тысячи московских школьников завоевали грамоты заочного конкурса «Кадры войны»

Более 4,5 тысячи московских школьников завоевали грамоты заочного конкурса «Кадры войны»

Более 4,5 тысячи московских школьников завоевали грамоты заочного конкурса «Кадры войны», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города.

Всего в конкурсе приняли участие свыше 7 тысяч ребят в составе 3039 команд.

Конкурс проходил с 17 апреля по 28 мая в два тура. Для участников были подготовлены задания по фильмам, стихотворениям, песням, картинам и фотографиям, посвященным истории Великой Отечественной войны. Например, участникам нужно было сопоставить названия памятников с их фотографиями или подобрать названия для представленных картин.

По словам организаторов, главной задачей конкурса было познакомить школьников с событиями Великой Отечественной войны.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

ЦИК рассмотрит порядок дистанционного голосования по поправкам
ЦИК рассмотрит порядок дистанционного голосования по поправкам
Ученые заставили человеческие клетки стать невидимыми
Ученые заставили человеческие клетки стать невидимыми
Древняя пыльца рассказала об изменениях климата на центральном Урале
Древняя пыльца рассказала об изменениях климата на центральном Урале
ЦИК рассмотрит перечень субъектов для электронного голосования
ЦИК рассмотрит перечень субъектов для электронного голосования
Количество отрядов юных инспекторов движения может вырасти до 40 тысяч к 2024 году
Количество отрядов юных инспекторов движения может вырасти до 40
В России стартовала социальная акция «Внимание на дорогу»
В России стартовала социальная акция «Внимание на дорогу»
Операторы горячей линии разъясняют родителям особенности летней оздоровительной кампании
Операторы горячей линии разъясняют родителям особенности летней
Более 4,5 тысячи московских школьников завоевали грамоты заочного конкурса «Кадры войны»
Более 4,5 тысячи московских школьников завоевали грамоты заочного
Для людей с нарушением зрения создадут тактильные копии известных картин
Для людей с нарушением зрения создадут тактильные копии известных
Эксперт прокомментировал одобрение президентом планов Комаровой на следующий губернаторский срок
Эксперт прокомментировал одобрение президентом планов Комаровой на
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков пишет философские стихи на фоне слухов об их разводе: "Я вышел из тела"
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков пишет философские стихи на фоне
Трамп: Вернуть Россию в G7 требует здравый смысл
Трамп: Вернуть Россию в G7 требует здравый смысл

Топ на сегодня

81-летний король Ойо отпраздновал 22-летие своей жены, которую ему "подарили"
81-летний король Ойо отпраздновал 22-летие своей жены, которую ему
В Вашингтоне продолжаются протесты, несмотря на комендантский час
В Вашингтоне продолжаются протесты, несмотря на комендантский час
В ожидании "безумных перемен". Климкина хватил апокалипсический удар
В ожидании "безумных перемен". Климкина хватил апокалипсический удар
Россия и Турция совместно разработают вакцину от коронавируса
Россия и Турция совместно разработают вакцину от коронавируса
"Максимальная защита здоровья"": эксперт оценил меры ЦИК по обеспечению безопасности на голосовании по поправкам
"Максимальная защита здоровья"": эксперт оценил меры ЦИК по

Еще по теме

Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» состоялась на российской авиабазе Кант в Киргизии
В Москве подвели итоги онлайн-олимпиады «Готов к жизни в умном городе!»
Президент Татарстана объявил о дополнительной выплате к 75-летию Победы
На выплаты ветеранам Великой Отечественной потребовалось 60 миллиардов рублей