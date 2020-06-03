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Британские ВВС заявили о перехвате российского Ил-20

Британские ВВС заявили о перехвате российского Ил-20

Над Балтийским морем Военно-воздушными силами Великобритании был совершен перехват российского самолета Ил-20. Об этом говорится в сообщении британских ВВС.

«Истребители Typhoon ВВС Великобритании, развёрнутые в Литве в рамках программы НАТО, выполнили первый перехват российского военного летательного аппарата», — говорится в сообщении.

Как уже сообщало ИА Newstes, ранее китайский военный новостной портал «Чжунго цзюньван» написал, что в последнее время американские бомбардировщики B-1B Lancer часто проводят полеты в воздушном пространстве рядом с Россией, а также совместные учения с союзниками. Международный мир рассматривает эти действия как демонстрацию силы, направленную против России.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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