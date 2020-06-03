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Цена нефти Brent превысила $40 за баррель

Цена нефти Brent превысила $40 за баррель
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 03.44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,14%, до 40,08 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI по состоянию на 03.46 мск росла на 1,96%, до 37,53 доллара за баррель.

В марте начался обвал нефтяных котировок после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса. Только за март нефть подешевела более чем в два раза.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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