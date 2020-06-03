Чернокожий миллиардер потребовал с властей США триллионы долларов за 200 лет рабства

Вадим Карасев

Темнокожий американский бизнесмен Роберт Джонсон призвал власти США выплатить черному населению страны компенсации за продолжительный период рабства.

Как сообщает Telegram-канал "Железный занавес", владелец кабельного канала Black Entertainment Television оценил общую сумму компенсаций в $14 трлн. Эти деньги пойдут на развитие "черного бизнеса" и простимулируют экономику, полагает Джонсон.

"Прошло больше 200 лет рабства, и за него не выплатили никаких компенсаций. Отказ в доступе к образованию, которое является основным инструментом накопления богатства, — это трансфер богатства", — сказал бизнесмен.

Он назвал выплату репараций "программой позитивных действий всех времен", отметив, что ее реализация станет признанием со стороны белых американцев причиненного ущерба черным.

В Штатах идут масштабные протестные акции против полицейского произвола и расовой дискриминации. Массовые беспорядки вспыхнули сначала в Миннеаполисе (штат Миннесота), после того как 46-летний темнокожий Джордж Флойд был задушен полицейским во время задержания. Бунты и мародерство перекинулись и в другие города. Как писал Ruposters, сотрудники силовых ведомств начали присоединяться к протестующим в некоторых городах. В ООН призвали остановить насилие на почве расовой ненависти, а американские политики заподозрили в происходящем Россию. В Москве позже отреагировали на эти обвинения.

Американист Малек Дудаков в статье для Ruposters рассказал о настоящих причинах массовых протестов в США и о том, кто их раздувает и поддерживает.