Что такое интимная близость и в чем она выражается?

Алексей Вольцев

Интимная близость… Есть в этом выражении какая трепетность, нежная вибрация. В мыслях сразу возникают образы, которые наполнены особыми чувствами. Объяснять значение не стоит, но вот скрытый смысл понятен далеко не всем.

Интимная близость как половой акт

Ты знаешь, что половой акт – это физический контакт двух человек при помощи гениталий. Люди занимаются этим для удовлетворения половых потребностей, достижения удовольствия и для рождения детей. Согласись, что звучит как сухо, неинтересно. С таким же успехом можно описать секс двух собак. В принципе, если не разводить демагоги., в этом что-то есть. Ведь многие занимаются сексом без близости.

Попробуй уловить разницу: заниматься сексом, трахаться, чпокаться, переспать, заниматься любовью, делать детей, совершать интимную близость… По сути ничего нового, как не крути, а интимная близость – это просто банальный секс. Но давай рассмотрим его со стороны человечности и любви.

Еще одно определение

Когда идет конфетно-цветочный период, и твои отношения еще не перешли в особую стадию, тоже можно говорить об интимной близости. Ведь в нее входят не только секс, но и объятия, поцелуи, ласки. В тот момент, когда ты понимаешь, что твой человек становиться для тебе самым дорогим, у вашей любви вырастают крылья. Поэтому, животный секс оставим веселым кукусикам на вписке, а сами разберем все с вершины отношений. Для полноты картины обратимся к треугольной теории Штернберга.

Теория треугольника Роберта Дж. Штернберга

Речь пойдет не о том классическом любовном треугольнике, о котором все привыкли слышать, а о составляющих любви.

Живет в Америке крутой психолог Роберт Штернберг. Однажды он озадачился таким понятием как «любовь». Работая над этой задачей, Штернберг вывел «теорию треугольника». Он понял, что любовь состоит из трех основных компонентов: близость, страсть, обязательство. Эти три утверждения стали вершинами треугольника, который объяснил почему любовь так многолика.

По утверждению доктора:

Близость – это глубокая привязанность;Страсть – это все желания и чувства, в результате которых рождается романтика, влечение и секс;Обязательство – это чувство долга или общие цели.

Все эти три компонента должны находится в некоем равновесии. Дисбаланс приводит к сексу пошлому и бездуховному или же к страданиям. Отсутствие одного из них ставит под сомнение наличие любви как таковой. Кстати, взяв на вооружение «теорию треугольника», ты запросто можешь разложить свои отношения и понять, а есть ли между вами любовь. Давай разберем эту теорию подробнее.

Виды любви

Как 7 нот создают каждый раз новую мелодию, так и три вершины рождают 7 типов любви. С течением времени, они могут меняться, перетекать один в другой, возвращаться вновь.

Интимная близость – это действие

Дружба. В дружбе есть многие составляющие любви: верность, преданность, симпатия, доверие. Но нет романтического чувства. При этом совершенно законно существует понятие «дружеский секс». Не надо пугаться того, что между друзьями может случиться интимная близость. Ничего особенного в этом нет.Страсть. Как часто люди говорят про себя: «между нами только секс» или признаются, что любви нет, но вот «жизнь за дверями спальни» бурлит, как горный поток. Частенько страсть перерастает в настоящую любовь, а бывает и наоборот: сгорает и гаснет.Пустота. Такая форма любви тоже существует. Не удивляйся и не спеши делать выводы, если вдруг появилось ощущение, что чего-то не хватает. Пустая любовь частенько идет за руку с изменой, потому что человеку не нравится ощущать себя пустым. Он непременно захочет наполнить себя. Поэтому, нужно просто ждать. Такая любовь быстро видоизменяется.Романтика. Это двигатель всех эмоций и ощущений. Буйным цветом цветут доверие, близость, страсть, привязанность. Секс мощный и яркий. Но… к сожалению, романтика частенько сваливает в закат, как только появляются обязательства.Компаньоны. Эта любовь пережила большую часть трансформаций. В 90% случаев возникает на фоне долгой совместной жизни. Есть все, но нет секса. Не потому, что люди не могут, просто не хотят. Многие живут в таких браках и вполне счастливы. У них просто есть грандиозные цели и обязательства.Роковые отношения. Буря страстей, шквал эмоций, мощнейшее половое влечение. Но в них нет близости и симпатии. Нет, они есть, но в столь мизерных количествах, что партнеры и сами не могут что-либо понять. Такие пары, как правило, долго не живут вместе.Настоящая любовь. В таких отношениях есть все три компонента. Отношения у таких людей можно назвать идеальными. Вот такие пары и называют «два крыла». Эти люди друг без друга просто не могут жить.

Не бывает интимной близости без любви. Наоборот тоже. Интимная близость – это способ выражения своих чувств к человеку. Согласись, что слов недостаточно. Можно сколько угодно повторять «я тебя люблю», но эта фраза не имеет никакого смысла, если не подкреплена действием. Это возможно лишь при условии, что тебе 80 лет, сексом ты заниматься уже не можешь, потому что радикулит не дает и сердце слабое. Но твой, не менее дряхлый партнер, который прожил рядом всю жизнь, до сих пор пускает слюни и стучит вставными зубами, вспоминая былое.

При всех остальных условиях: молодость, здоровье, желание иметь наследников, наличие интимной близости обязательно. Иначе, отлынивая от супружеского долга, ты заставишь партнера усомниться в твоих истинных чувствах.

Железное доказательство интимной близости

Мы с тобой разобрали, что интимная близость – это доказательство существования особых чувств к человеку. То бишь любовь. Но есть ли доказательство того, что это действительно «интимная близость», а не банальный «чпок» на вечеринке? Ты представляешь, есть! Это оргазм! Но только не та «конча», которая случается, что во время мастурбации, что во время секса на одну ночь. Этот оргазм другой. Он сбивает с ног, он украшает человека. Он держит тело в своем плену. К такому оргазму хочется возвращаться снова и снова. Это унисон двух сердец.

Столь мощная кульминация возникает только на фоне интимной близости. И открою тебе один секрет. Даже если у тебя его не случилось во время очередного соития, ты не упадешь в обморок и не скривишь презрительно губы. Потому что его наличие для тебя станет второстепенным.

Важно одно: тебе просто очень хорошо с любимым человеком. Тебе просто хочется дарить нежность и ласку, стать облаком или одеялом и окутать им. Это странно, но, когда происходит именно так, можно говорить об интимной близости с полным правом.

Стремление к идеалу

Теория Штернберга взята на вооружение практически всеми семейными психологами. С ее помощью можно довести свои отношения до совершенства. Мы все не идеальны. Наши тараканы могут пустить под откос все, что достигается кропотливым трудом. Но Штернберг нашел способ разогнать их по углам.

Если озадачиться и разложить свои отношения по полочкам, то станет ясно какой компонент истощен. Достаточно начать работать в заданном направлении, чтобы отношения начали улучшаться. И не кивай головой в сторону партнера, отвечай только за себя. Как только ты поймешь и осознаешь, что все зависит только от тебя, то ты увидишь и ощутишь всю силу настоящей интимной близости и всепоглощающей любви.