Что такое измена и почему люди изменяют любимым?
Как ты думаешь, что такое измена? Предательство, подлость и коварство, конец любви? Давай попробуем разобраться в самом страшном преступлении против любимого человека…
Обратимся к определению. Измена – это предательство, нарушение обета верности, отказ от принципов и устоев. А по большому счету, это нереальные моральные «якоря», которые лишают тебя свободы воли. Все мы свободные люди: мы имеем право думать, принимать решения, делать свой выбор. Мы никому и ничего не должны. Но общество решило по-другому, оно установило свои правила и порядки. И раз уж мы существуем в социуме, мы должны им подчиняться. Верность в отношениях – это одно из главных правил.
Измена – это нарушение закона верности, но люди всегда будут пытаться оправдать это нарушение. Так появились понятия: физическая и моральная измена. Рассмотрим каждое из них.
Что такое физическая измена
Ты прекрасно знаешь, что секс может быть разным. Наверняка у тебя были партнеры, секс с которыми не стал поводом для знакомства. Ну или дружеский секс. В общем, интим без душевных всплесков. Согласись, что в этом нет ничего смертельного. Вот именно такой секс и лежит в основе понятия «физическая измена».
Стоит ли прощать такие походы налево? Насколько они унизительны для жертвы адюльтера? В такой ситуации каждый сам решает и расставляет приоритеты. Прежде чем жечь мосты, подумай, что ты теряешь. Вот только не начинай сейчас кричать, что изменников надо казнить. Рассуждай с холодным сердцем. Как говаривала одна знакомая дама: «Если твой муж дарит любовнице бриллиантовое кольцо, а тебе бриллиантовое колье – успокойся! У тебя статус жены!». Несколько похоже на позицию страуса с головой в песке, но что-то в этом есть…
К физическим изменам люди склонны чисто генетически. Дело в том, что когда мы еще бегали с дубинками, мы стремились, как можно больше и чаще размножаться. Но! У мужчин больше поводов «сгонять налево». Пока его самка носит одного ребенка, а затем вскармливает его, она вряд ли сможет участвовать в этом марафоне сразу. А мужчина может пасть смертью храбрых, не оставив достаточного количества потомков. В итоге, он ищет другую самку. И так по кругу.
Но мы же не в первобытное время живем! Вот только против генетической памяти не попрешь. Женщины, кстати, нисколько не уступают мужчинам, судя по статистике. И у физической измены очень много причин, о которых мы поговорим чуть позже.
Что такое моральная измена
Тень. Навязчивый призрак, сбивающий с праведного пути. При моральной измене секса может не быть от слова «совсем». Просто возникает дикая привязанность к другому человеку. Это может быть кто угодно: коллега, друг семьи, да и просто виртуальный собеседник в интернете. Тебе кажется, что он гораздо больше понимает тебя, влечение нарастает, и вот здесь происходит классная вещь. Ты ни хрена не осознаешь, что происходит на самом деле. Да, правда, что!
Что здесь такого, если ты на одной волне с этим человеком? По идее, ничего крамольного. Но ты просто строишь башню из ошибок: ты бесконечно сравниваешь своего партнера, ты начинаешь предъявлять завышенные требования, ты просто «грызешь» его! При этом ты сливаешь офигенный поток энергии на сторону. И знаешь, что происходит в этот момент? Ты тупо воруешь энергию. Энергию своего пространства, своих отношений.
Моральная измена не всегда характеризуется именно взаимоотношениями мужчина/женщина. Часто она появляется и при вполне безобидных действиях:
Работа – вторая жена. Как же много людей ставит свою деятельность во главу угла, забывают о семье. Про таких так и говорят: «Он женат на своей работе». У женщин тоже есть такая проблема;
Мама – главнее всех. Мать – это святое. Нет ничего страшного в том, что матери доверяют, стремятся рассказать ей все события в своей жизни. Просто при такой любви партнер уходит на второй план. Отсюда и появились «маменькины сыночки», да «папины принцессы»;
Хобби – дело всей жизни. Гараж, рыбалка, охота, кружок кройки и шитья, студия вышивки крестиком. Это неплохо, если у человека есть интересы в жизни. Но когда эти увлечения главнее всего остального – это крах;
Друзья – один за всех и все за одного. «Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много!». Замечательная песенка, учит дружбе. Вот только когда в 3 часа ночи любимый срывается помочь с завидной регулярностью, ситуация становится критической.
Признаки измены
Заподозрить измену сразу под силу только «профессиональному сыщику». Как правило, факт физической измены тщательно скрывается. Моральную в расчет не берем, здесь и так все ясно-понятно. Физическая измена, которая разовая, по принципу «сунул, вынул и пошел» тоже не интересна. Тут либо спалился, либо мастерски «залег на дно». Тщательному сокрытию подлежат долгие и прочные отношения на стороне. Давай начнем разбираться:
Внешний вид. Женщинам проще. Они как наводили марафет, чтобы мусор вынести, так наводят. А вот мужчинам сложнее. То ходил, как обреутина. То вдруг начал тщательно следить за собой: парфюмчик новенький, труселя веселенькие, щечки тщательно выбриты. И еще один показатель, железобетонный! Если «пупсичек» всегда ходил с «райскими кущами» в трусах, а тут вдруг тщательно выбрит, да еще следит за щетинкой на члене, то все! У него 100% есть дама.
Телефон. Его просто не выпускают из рук. Ну да, придти в туалет без телефона, это все равно, что на поле битвы явится без оружия. И хорошо, если так было всегда. Но частенько сей девайс долгое время находился в свободном доступе. А тут вдруг пароль, приклеен к руке, частенько звонит или пишет какой-то новый напарник «Акакий Евлампиевич». Пора задуматься.
Речь. Она меняется еле уловимо. Просто появляются новые фразы, словечки.
Сверхурочная работа. Ого, да твой партнер стал незаменимым человеком! Он тащит на себе все предприятие! А скажи, материальный вопрос как-то изменился? Вряд ли… изменник просто забегает к «любви всей своей жизни» на пару часиков.
Секса стало меньше. Да что там меньше. Секс просто пропадает. Частая отмазка: «Устал на работе» и «болит голова». Ничего там не болит… Просто у партнера есть секс… на стороне…
Меняется поведение. Раздражение на ровном месте, беспричинное веселье, эмоциональные скачки – все это «звоночки», указывающие на «левак».
Если у тебя возникли сомнения в верности своего партнера, присмотрись. Возможно, что адюльтер не за горами, если уже не случился.
Почему люди изменяют
Люди изменяют по множеству причин:
Любви нет – обязательства остались. Это гиперответственные люди, которые не могут бросить семью в силу разных причин;
Половая распущенность. То есть «топчу все, что шевелится!»;
Кроватная рутина. По этой причине измены происходят в длительных отношениях. Хочется снова ощутить «бабочек в животе», хочется драйва, дрожи, возбуждения. А если еще партнер абсолютный консерватор, то тут вообще обвинять в измене грешно.
Общение. Если нет общих тем для разговора, нет общих интересов, то вероятность измены вырастает.
Конфликты. Человек всегда будет стремиться туда, где тихо и спокойно. Если же партнер импульсивен, то обязательно найдется «тихая гавань» с «чарующей сиреной».