Что такое измена и почему люди изменяют любимым?

Влада Некрасова

Как ты думаешь, что такое измена? Предательство, подлость и коварство, конец любви? Давай попробуем разобраться в самом страшном преступлении против любимого человека…

Обратимся к определению. Измена – это предательство, нарушение обета верности, отказ от принципов и устоев. А по большому счету, это нереальные моральные «якоря», которые лишают тебя свободы воли. Все мы свободные люди: мы имеем право думать, принимать решения, делать свой выбор. Мы никому и ничего не должны. Но общество решило по-другому, оно установило свои правила и порядки. И раз уж мы существуем в социуме, мы должны им подчиняться. Верность в отношениях – это одно из главных правил.

Измена – это нарушение закона верности, но люди всегда будут пытаться оправдать это нарушение. Так появились понятия: физическая и моральная измена. Рассмотрим каждое из них.

Что такое физическая измена

Ты прекрасно знаешь, что секс может быть разным. Наверняка у тебя были партнеры, секс с которыми не стал поводом для знакомства. Ну или дружеский секс. В общем, интим без душевных всплесков. Согласись, что в этом нет ничего смертельного. Вот именно такой секс и лежит в основе понятия «физическая измена».

Стоит ли прощать такие походы налево? Насколько они унизительны для жертвы адюльтера? В такой ситуации каждый сам решает и расставляет приоритеты. Прежде чем жечь мосты, подумай, что ты теряешь. Вот только не начинай сейчас кричать, что изменников надо казнить. Рассуждай с холодным сердцем. Как говаривала одна знакомая дама: «Если твой муж дарит любовнице бриллиантовое кольцо, а тебе бриллиантовое колье – успокойся! У тебя статус жены!». Несколько похоже на позицию страуса с головой в песке, но что-то в этом есть…

К физическим изменам люди склонны чисто генетически. Дело в том, что когда мы еще бегали с дубинками, мы стремились, как можно больше и чаще размножаться. Но! У мужчин больше поводов «сгонять налево». Пока его самка носит одного ребенка, а затем вскармливает его, она вряд ли сможет участвовать в этом марафоне сразу. А мужчина может пасть смертью храбрых, не оставив достаточного количества потомков. В итоге, он ищет другую самку. И так по кругу.

Но мы же не в первобытное время живем! Вот только против генетической памяти не попрешь. Женщины, кстати, нисколько не уступают мужчинам, судя по статистике. И у физической измены очень много причин, о которых мы поговорим чуть позже.

Что такое моральная измена

Тень. Навязчивый призрак, сбивающий с праведного пути. При моральной измене секса может не быть от слова «совсем». Просто возникает дикая привязанность к другому человеку. Это может быть кто угодно: коллега, друг семьи, да и просто виртуальный собеседник в интернете. Тебе кажется, что он гораздо больше понимает тебя, влечение нарастает, и вот здесь происходит классная вещь. Ты ни хрена не осознаешь, что происходит на самом деле. Да, правда, что!

Что здесь такого, если ты на одной волне с этим человеком? По идее, ничего крамольного. Но ты просто строишь башню из ошибок: ты бесконечно сравниваешь своего партнера, ты начинаешь предъявлять завышенные требования, ты просто «грызешь» его! При этом ты сливаешь офигенный поток энергии на сторону. И знаешь, что происходит в этот момент? Ты тупо воруешь энергию. Энергию своего пространства, своих отношений.

Моральная измена не всегда характеризуется именно взаимоотношениями мужчина/женщина. Часто она появляется и при вполне безобидных действиях:

Признаки измены

Работа – вторая жена. Как же много людей ставит свою деятельность во главу угла, забывают о семье. Про таких так и говорят: «Он женат на своей работе». У женщин тоже есть такая проблема;Мама – главнее всех. Мать – это святое. Нет ничего страшного в том, что матери доверяют, стремятся рассказать ей все события в своей жизни. Просто при такой любви партнер уходит на второй план. Отсюда и появились «маменькины сыночки», да «папины принцессы»;Хобби – дело всей жизни. Гараж, рыбалка, охота, кружок кройки и шитья, студия вышивки крестиком. Это неплохо, если у человека есть интересы в жизни. Но когда эти увлечения главнее всего остального – это крах;Друзья – один за всех и все за одного. «Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много!». Замечательная песенка, учит дружбе. Вот только когда в 3 часа ночи любимый срывается помочь с завидной регулярностью, ситуация становится критической.

Заподозрить измену сразу под силу только «профессиональному сыщику». Как правило, факт физической измены тщательно скрывается. Моральную в расчет не берем, здесь и так все ясно-понятно. Физическая измена, которая разовая, по принципу «сунул, вынул и пошел» тоже не интересна. Тут либо спалился, либо мастерски «залег на дно». Тщательному сокрытию подлежат долгие и прочные отношения на стороне. Давай начнем разбираться:

Внешний вид. Женщинам проще. Они как наводили марафет, чтобы мусор вынести, так наводят. А вот мужчинам сложнее. То ходил, как обреутина. То вдруг начал тщательно следить за собой: парфюмчик новенький, труселя веселенькие, щечки тщательно выбриты. И еще один показатель, железобетонный! Если «пупсичек» всегда ходил с «райскими кущами» в трусах, а тут вдруг тщательно выбрит, да еще следит за щетинкой на члене, то все! У него 100% есть дама.Телефон. Его просто не выпускают из рук. Ну да, придти в туалет без телефона, это все равно, что на поле битвы явится без оружия. И хорошо, если так было всегда. Но частенько сей девайс долгое время находился в свободном доступе. А тут вдруг пароль, приклеен к руке, частенько звонит или пишет какой-то новый напарник «Акакий Евлампиевич». Пора задуматься.Речь. Она меняется еле уловимо. Просто появляются новые фразы, словечки.Сверхурочная работа. Ого, да твой партнер стал незаменимым человеком! Он тащит на себе все предприятие! А скажи, материальный вопрос как-то изменился? Вряд ли… изменник просто забегает к «любви всей своей жизни» на пару часиков.Секса стало меньше. Да что там меньше. Секс просто пропадает. Частая отмазка: «Устал на работе» и «болит голова». Ничего там не болит… Просто у партнера есть секс… на стороне…Меняется поведение. Раздражение на ровном месте, беспричинное веселье, эмоциональные скачки – все это «звоночки», указывающие на «левак».

Если у тебя возникли сомнения в верности своего партнера, присмотрись. Возможно, что адюльтер не за горами, если уже не случился.

Почему люди изменяют

Люди изменяют по множеству причин:

Любви нет – обязательства остались. Это гиперответственные люди, которые не могут бросить семью в силу разных причин;Половая распущенность. То есть «топчу все, что шевелится!»;Кроватная рутина. По этой причине измены происходят в длительных отношениях. Хочется снова ощутить «бабочек в животе», хочется драйва, дрожи, возбуждения. А если еще партнер абсолютный консерватор, то тут вообще обвинять в измене грешно.Общение. Если нет общих тем для разговора, нет общих интересов, то вероятность измены вырастает.Конфликты. Человек всегда будет стремиться туда, где тихо и спокойно. Если же партнер импульсивен, то обязательно найдется «тихая гавань» с «чарующей сиреной».