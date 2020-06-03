ЦИК рассчитывает выйти на новый этап развития дистанционного голосования
"Мы уверены, что к концу этого года или к сентябрю даже мы будем иметь предложения, которые отразят лучшие наработки, что проявились в зоне эксперимента (по электронному голосованию) и позволят предложить избирателям и экспертному сообществу новый этап развития дистанционного электронного голосования в России", - сказал Булаев на заседании ЦИК.
Он напомнил, что дистанционно смогут проголосовать граждане, имеющие подтверждённую запись на портале Госуслуг, для москвичей - запись на портале mos.ru.
"Предлагается заявления для участия в электронном дистанционном голосовании (по поправкам в конституцию) подавать в рамках мобильного избирателя с 5 июня до 14.00 21 июня", - отметил Булаев.
Голосование по поправкам состоится 1 июля.