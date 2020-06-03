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ЦИК рассчитывает выйти на новый этап развития дистанционного голосования

ЦИК рассчитывает выйти на новый этап развития дистанционного голосования
ЦИК РФ к сентябрю или к концу года рассчитывает получить предложения, которые отразят лучшие наработки по проведению эксперимента по электронному голосованию, это предложит избирателям новый этап развития дистанционного голосования, заявил зампред ЦИК Николай Булаев.

"Мы уверены, что к концу этого года или к сентябрю даже мы будем иметь предложения, которые отразят лучшие наработки, что проявились в зоне эксперимента (по электронному голосованию) и позволят предложить избирателям и экспертному сообществу новый этап развития дистанционного электронного голосования в России", - сказал Булаев на заседании ЦИК.

Он напомнил, что дистанционно смогут проголосовать граждане, имеющие подтверждённую запись на портале Госуслуг, для москвичей - запись на портале mos.ru.


"Предлагается заявления для участия в электронном дистанционном голосовании (по поправкам в конституцию) подавать в рамках мобильного избирателя с 5 июня до 14.00 21 июня", - отметил Булаев.


Голосование по поправкам состоится 1 июля.

# Политика
По материалам: ria.ru

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