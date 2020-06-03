ЦИК рассмотрит перечень субъектов для электронного голосования

Анастасия Иванова

ЦИК РФ в четверг планирует рассмотреть перечень субъектов для электронного голосования по поправкам, заявлены представители пяти субъектов, сообщается в проекте повестки, размещенной на сайте комиссии.

"Проект повестки дня заседания ЦИК России №251, назначенного на 4 июня 2020 года в 15.00... О перечне субъектов Российской Федерации, в которых на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации проводится дистанционное электронное голосование (проект постановления ЦИК России) (в режиме видеоконференции)", - говорится в сообщении.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В минувший понедельник президент РФ Владимир Путин на совещании объявил, что голосование пройдет 1 июля.