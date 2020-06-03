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ЦИК рассмотрит порядок дистанционного голосования по поправкам

ЦИК рассмотрит порядок дистанционного голосования по поправкам
ЦИК РФ на заседании 4 июня рассмотрит порядок дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщается в проекте повестки, размещенной на сайте комиссии.

"Проект повестки дня заседания ЦИК России № 251, назначенного на 4 июня 2020 года в 15.00... О порядке дистанционного электронного голосования при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (проект постановления ЦИК России, принят за основу 2 июня 2020 года)", - говорится в сообщении.

# Политика
По материалам: ria.ru

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